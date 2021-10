AVISO: 16. Oktober: Verbandstag des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes

Gemeinsam stärker in die Zukunft – Wir für Österreichs Wirtschaft!

Wien (OTS) - Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich ladet Medienvertreter*innen herzlich zum ordentlichen Verbandstag in Niederösterreich ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam stärker in die Zukunft – Wir für Österreichs Wirtschaft!“ startet der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich in seinen Verbandstag am 16. Oktober. Schwerpunkt des Verbandstages wird die aktuelle Situation der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und der Inhaber*innen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sein. Außerdem stellt sich Präsident Christoph Matznetter mit einem starken und vielfältigen Team der Wiederwahl.

Datum: 16.10.2021, 10:00 (Einlass ab 9:00)

Ort: SPÖ Niederösterreich, Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten

Am Programm stehen die Eröffnungsrede des LH Stellvertreters und SPÖ Niederösterreich Vorsitzenden Franz Schnabel sowie ein politisches Referat des SWV Präsidenten und Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Matznetter.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und entsprechender Sicherheitsmaßnahmen ist nur eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl möglich. Eine Anmeldung unter presse@wirtschaftsverband.at ist daher unbedingt erforderlich. Vor Ort ist ein 3-G Nachweis vorzuweisen.

