Highgate erweitert sein Portfolio in Großbritannien um die Grosvenor House Suites und das Dorsett City London Hotel

London (ots/PRNewswire) - Geschichte und Zukunft treffen sich in einer entscheidenden Phase des globalen Gastgewerbemarktes

Highgate, ein führendes Unternehmen für Immobilieninvestitionen und Hospitality Management, hat zwei Neuzugänge auf dem britischen Markt bekannt gegeben - den Erwerb des Dorsett City London Hotel und die Verwaltung der Grosvenor House Suites im Londoner Stadtteil Mayfair. Damit kehrt Highgate auf den britischen und europäischen Markt zurück und ist zuversichtlich, dass der Tourismus und die Geschäftsreisen wieder zunehmen werden.

"Die Philosophie von Highgate, die seit drei Jahrzehnten in Europa investiert, besteht darin, gut gelegene Immobilien mit Abschlägen zu den Wiederbeschaffungskosten zu erwerben und Gelegenheiten zu verfolgen, bei denen Highgate in der Lage ist, Mehrwert zu schaffen. Das Dorsett City London Hotel ist ein Beispiel für diese Strategie", sagte Mehdi Khimji, Managing Principal bei Highgate. "Highgate plant, weiterhin Chancen für Einzelobjekte, Portfolios und Plattformen in ganz Europa zu verfolgen, indem es sich an die Schlüsselprinzipien hält, die zum Erfolg des Unternehmens in der Vergangenheit beigetragen haben - die Pflege von Beziehungen zu den wichtigsten Akteuren der Branche, Innovationen in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und Positionierung von Hotels, das Ausloten von Gelegenheiten, bei denen Highgate in der Lage ist, Mehrwert zu schaffen, und das Auftreten als äußerst zuverlässiger und kooperativer Partner bei Transaktionen

Das Dorsett Hotel London liegt im Herzen des Londoner Finanzdistrikts und genießt einen ausgezeichneten Ruf für Luxus und Service. Es ist gut positioniert für eine neue Welle von Geschäfts- und Freizeitreisen. Das Hotel bietet eine einzigartige Mischung aus britischem Charme und asiatischer Gastfreundschaft mit einem atemberaubenden Blick auf die ikonische Skyline Londons. Es liegt in der Nähe des pulsierenden Shoreditch und seiner zahlreichen Galerien sowie des Tower of London, der Tate Modern und der Tower Bridge. Das Geschäft ist die jüngste Partnerschaft zwischen Cerberus und Highgate.

Das Grosvenor House Suites ist ein luxuriöses Aparthotel mit 130 Zimmern im Mayfair-Viertel an der Park Lane. Im Rahmen seiner Managementdienste arbeitet Highgate mit den Eigentümern der Immobilie zusammen, um die künftige Positionierung und Renovierung zu entwickeln, um die Immobilie neu zu beleben und aus den einzigartigen Unterkünften im Apartmentstil und der Lage Kapital zu schlagen, die sich an anspruchsvolle internationale Reisende richten, die langfristige Aufenthalte und tadellosen Service suchen.

"Zusätzlich zu unserer Akquisitionsplattform konzentrieren wir uns darauf, unsere britische und europäische Managementplattform durch strategische Einzelanlagen- und Portfoliomanagementverträge, Fusionen und Übernahmen von Betreibergesellschaften und in bestimmten Situationen auch durch Mietverträge auszubauen", sagte Richard Russo, Principal bei Highgate. "Highgate wird sich besonders auf Gelegenheiten konzentrieren, bei denen das Unternehmen in der Lage ist, durch operative Verbesserungen, Neupositionierung von Geschäftsplänen und Partnerschaften mit talentierten Managementteams einen Mehrwert zu schaffen."

INFORMATIONEN ZU HIGHGATE

Highgate ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Immobilieninvestitionen und Hospitality Management. Wir verfügen über eine 30-jährige Erfahrung als Investmentmanager, Betriebspartner und Entwickler für REITs, Private-Equity-Firmen, Staatsfonds, vermögende Privatpersonen und andere institutionelle Investoren. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf Hotelimmobilien umfasst das Portfolio von Highgate über 350 eigene und/oder verwaltete Hotels mit über 65.000 Zimmern in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik. Highgate unterhält Unternehmensniederlassungen in London, New York, Dallas, Miami, Seattle und Waikiki. www.highgate.com.

