SPÖ-Deutsch zu Kurz-Statement: „Kein Wort der Entschuldigung, sondern ein einziges Klammern an die erkaufte Macht“

Türkiser Skandal-Kanzler hat noch immer nicht erkannt, was es geschlagen hat – „Kurz schon lange nicht mehr handlungsfähig, Rücktritt jetzt!“

Wien (OTS/SK) - „Ein Auftritt, der aufgrund seiner Mischung aus Arroganz, Kaltschnäuzigkeit und Realitätsverleugnung frösteln macht“ – so fasst SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch das abendliche Statement von Noch-ÖVP-Kanzler Kurz zusammen. „Was wir da von Kurz gesehen haben, war vielsagend: Dem türkisen Noch-Kanzler ist kein einziges Wort der Entschuldigung über die Lippen gekommen, stattdessen klammert sich Kurz mit aller Kraft an die Macht, die er sich – wie die ungeheuerlichen türkisen Chat-Protokolle zeigen – mutmaßlich erkauft hat“, betonte Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Der türkise Skandal-Kanzler hat noch immer nicht erkannt, was es geschlagen hat. Und er weigert sich zu tun, was längst überfällig ist: Zurücktreten! Dass Kurz allen Ernstes meint, er sei handlungsfähig, ist lachhaft und zeugt von Realitätsverlust: Kurz und seine türkise Partie sind schon längst nicht mehr handlungsfähig! Das Corona-Chaos, hunderttausende Arbeitslose und der immer dramatischer werdende Pflegenotstand sind dafür der traurige Beweis“, so Deutsch, der sich fragt, wie lange die ÖVP dem Treiben ihres Skandal-Kanzlers noch zuschaut. **** (Schluss) mb/bj

