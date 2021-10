Korrektur zu OTS0148 vom 8.10.: „IM ZENTRUM“: Kanzler unter Korruptionsverdacht – Die Regierungskrise und ihre Folgen

Veränderte Gästeliste

Wien (OTS) - Die Gästeliste der aktuellen „IM ZENTRUM“-Ausgabe am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 hat sich geändert: Statt Terezija Stoisits diskutiert der ehem. Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Korrigierte Neufassung:

„IM ZENTRUM“: Kanzler unter Korruptionsverdacht – Die Regierungskrise und ihre Folgen

Am 10. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Österreich befindet sich in einer Regierungskrise. Auslöser sind die Korruptionsermittlungen gegen ÖVP-Bundeskanzler Kurz und Personen in seinem engsten Umfeld. Die ÖVP stellt sich zwar demonstrativ hinter ihren Obmann, doch der grüne Koalitionspartner verlangt eine „untadelige Person“ als Bundeskanzler. Die Opposition aus SPÖ, FPÖ und NEOS kündigt an, Kurz bei der Nationalratssondersitzung am Dienstag das Misstrauen auszusprechen. Kann sich Kurz als Bundeskanzler halten? Welche Möglichkeiten gibt es, um aus dieser Regierungskrise zu kommen, oder muss Österreich mit Neuwahlen rechnen? Und was bedeutet das für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger sowie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Rechtsstaat und Politik?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Wolfgang Peschorn

Präsident der Finanzprokuratur und ehem. Innenminister

Rudolf Anschober

Ehem. Gesundheitsminister, Die Grünen

Irmgard Griss

ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, ehem. Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS

Bernhard Görg

ehem. ÖVP-Obmann und Vizebürgermeister Wien

Peter Filzmaier

Politologe

