Österreichweite „Pinkifizierung“ am Welt-Mädchentag

Österreichweit erstrahlen Gebäude, Brücken, Brunnen und Wahrzeichen in kräftigem Pink, um auf die Benachteiligung von Mädchen weltweit aufmerksam zu machen.

Wien (OTS) - Wien, 8. Oktober 2021 – Heute, am 10. Welt-Mädchentag, wird es wieder Pink in Österreich. Denn auch heuer macht die Kinderhilfsorganisation Plan International gemeinsam mit zahlreichen Unterstützer:innen und einer österreichweiten Beleuchtungsaktion – der Pinkifizierung - auf die noch immer nicht erreichte Gleichberechtigung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam. Mit Girls Get Equal startete Plan International 2018 zum Welt-Mädchentag eine neue globale Kampagne mit dem Ziel, echte Gleichberechtigung für Frauen und Männer zu erreichen. Jedes Mädchen und jede junge Frau soll selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten können. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Weltweit werden fast 650 Millionen Mädchen bereits vor ihrem 18. Geburtstag (zwangs-)verheiratet und erhalten aufgrund von Schulabbruch und früher Schwangerschaft nie die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gingen fast 128 Millionen Mädchen weltweit nicht zur Schule2. Aufgrund der Pandemie waren zeitweilig 767 Millionen Mädchen von den weltweiten Schulschließungen betroffen. Es besteht das Risiko, dass über 11 Millionen der Mädchen nicht zur Schule zurückkehren. Hätten alle Mädchen die Chance auf eine abgeschlossene Schulbildung, würden alleine dadurch Zwangsverheiratung unter 18 Jahren um fast zwei Drittel zurückgehen. Gerhard Stübe, Geschäftsführer Kongresskultur Bregenz, ist überzeugt: „Wir leben in einer Zeit, in welcher Haltung zeigen eine der wichtigsten Werte darstellt. Chancengleichheit, Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung sind Forderungen, die es zu unterstützen gilt“. Seit 2019 unterstützt das Festspielhaus Bregenz die Beleuchtungsaktion am Welt-Mädchentag. Die Vereinten Nationen (UN) riefen auf Initiative von Plan International den 11. Oktober als Welt-Mädchentag aus. Denn in keinem Land der Welt herrscht bisher echte Gleichberechtigung. Darauf machen Plan International und seine Unterstützer:innen mit der Pinkifizierung zahlreicher Gebäude, Wahrzeichen und Brücken aufmerksam. Rudi Klausnitzer, Vorstandsmitglied Plan International Deutschland e.V.: „Wir freuen uns, dass die Plan-Initiative für gleiche Chancen von Mädchen und Frauen, die wir vor Jahren gestartet haben, soviel Widerhall gefunden hat und danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre Mithilfe!“” Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Gerade am Weltmädchentag ist es wichtig, ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen und Mädchen und jungen Frauen Mut zu machen. Mädchen sollen die gleichen Chancen wie Burschen haben. Unser Ziel ist es, veraltete Rollenbilder aufzubrechen. Wir wollen Mädchen stärken und ihnen ihre Möglichkeiten aufzeigen. Das Motto ist: Traut euch alles zu!“

In Wien erstrahlen der UNIQA Tower, das Wiener Riesenrad, der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, das Flederhaus in aspern Seestadt, das Austria Center Vienna (Panorama-Walk), das Westfield Donau Zentrum (Eingang, 16 Screens und Innenbeleuchtung), die Brasserie Palmenhaus (Plafond wird angestrahlt), das Kesselhaus der METAStadt, sowie die vier Donaukanalbrücken (Salztor-, Schweden- und Marienbrücke, sowie Roßauer Brücke) in kräftigem Pink. Die dmcgroup färbt ihrer Website in Pink. Die Mitarbeiter:innen der Schönbrunn Group feiern schon seit Jahren den Welt-Mädchentag auf ihren Sozialen Medienkanälen: „Seitens Schönbrunn Group unterstützen wir aus tiefster Überzeugung den Weltmädchentag und die Plan International Girls Get Equal Kampagne, um ein leuchtendes Zeichen für Gleichberechtigung und Chancengleichheit für Mädchen und Frauen zu setzen. Weiters ist es uns ein Anliegen, allen, jedoch insbesondere unseren Kolleginnen ein großes Dankeschön für ihren Einsatz auszusprechen.“ so Petra Reiner, Pressesprecherin der Schönbrunn Group. Das Westfield Donau Zentrum wird nicht nur Pink, bis Ende Oktober gibt es die Fotoausstellung „GirlsGetEqual“ zu sehen. Sie zeigt auf eindrucksvolle Weise die Erfolge von Plan-Projekten zur Stärkung von Mädchen. Zsolt Juhasz, Center Manager Westfield Donau Zentrum: „Das Westfield Donau Zentrum ist stolz darauf, langjähriger Partner von Plan International und dem Welt-Mädchentag zu sein. Es ist uns ein enormes Anliegen ein Teil dieses besonderen Tages und zugleich leuchtendes Beispiel für gleiche Chancen und Rechte von Mädchen zu sein. Wir freuen uns in diesem Jahr besonders - neben der kompletten Center-Beleuchtung in Pink am Welt-Mädchentag – unseren Besucher*innen den gesamten Oktober hindurch eine eindrucksvolle Fotoausstellung von Plan International, direkt auf der Brücke in Richtung unseres Restaurantbereiches „the Kitchen“, zu präsentieren.“.

In Niederösterreich unterstützen die Burg Laa, der Klangturm St. Pölten, das Gymnasium Zwettl sowie die HTL Mödling, im Burgenland der Pulverturm Eisenstadt den pinken Aktionstag. In Oberösterreich erstrahlen seit vielen Jahren das LENTOS Kunstmuseum und das ARS Electronica Center, in Salzburg das Schloss Mirabell und das Kultur- und Veranstaltungszentrum K.U.L.T.. In Kärnten leuchtet der Pyramidenkogel und in der Steiermark machen der Grazer Uhrturm und Jugendstreetwork Graz in Pink auf die fehlende Gleichberechtigung aufmerksam. In Tirol setzen die Festung Kufstein, die Bergiselschanze und der Kalvarienberg Zirl ein sichtbares Signal für die Gleichberechtigung von Mädchen und in Vorarlberg beteiligen sich das Montforthaus Feldkirch und das Festspielhaus Bregenz an der Pinkifizierung.

Viele Mädchenzentren, Jugendberatungsstellen sowie Schulen und weitere Institutionen feiern diesen Tag: In Wien machen sich Agenda Favoriten und die Erste Mädchenbühne Wiens am Reumannplatz für echte Gleichberechtigung stark, Auftrieb-Jugendberatung und JUBS-Jugendberatungsstelle in Niederösterreich, JAM-Jugendarbeit Mobil und ARANEA-Zentrum für Mädchen*arbeit in Tirol sowie Startup womiva GmbH und Verein Amazone in Vorarlberg. IN:TRA Beschäftigungsprojekt, JA.M Mädchenzentrum, Wiki – Jugendzentrum EggenLend, Jugendstreetwork Graz, Iberoamerica Institut und die Gemeinde Allerheiligen bei Wildon feiern den Welt-Mädchentag in der Steiermark.

Neben all den Beleuchtungen und Aktionen am Welt-Mädchentag, sendet Radio klassik Stephansdom zwischen 08:00 und 18:00 Uhr interessante Beiträge über die vielfältige Arbeit von Plan International. Von Interviews mit ehemaligen Plan-Patenkindern und Unterstützerinnen wie Senta Berger und Patricia Aulitzky, über Gespräche mit Expertinnen von Plan zum Thema FGM oder die nepalesische Menschenrechtsanwältin und ehemaliges Kamlahari-Mädchen Bishnu Chaudhary – sie profitierte einst selbst von Plan-Projekten und setzt sich heute erfolgreich für Mädchen und junge Frauen in ihrem Land ein. Die Frequenz und der Livestream von Radio klassik Stephansdom: Wien & Umgebung: 107,3; Graz & Umgebung: 94,2;



Der diesjährige Welt-Mädchenbericht „Fakt oder Fake? Wie Mädchen und junge Frauen mit Falschinformationen im Netz umgehen“ zeigt einen großen Nachholbedarf auf, Kinder und Jugendliche beim Umgang mit Nachrichten im Internet fit zu machen. Durchgeführt in 26 Ländern; zur Vermittlung digitaler Medienkompetenz für Mädchen.

Warum ein Welt-Mädchentag:

Mädchen sind stark und können zu „Motoren“ ihrer Gesellschaft werden – wenn sie ihre Rechte wahrnehmen können. Doch dafür brauchen Mädchen besondere Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse. Deshalb hat Plan International einen weltweiten Aktionstag für Mädchen gefordert. Die Einrichtung des 11. Oktober als „International Day of the Girl Child“, Internationaler Mädchentag, durch die Vereinten Nationen war nicht nur ein enormer Erfolg für Plan International, sondern auch ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung. Denn er macht auf internationaler Ebene auf die spezifischen Bedürfnisse und Probleme von Mädchen aufmerksam. Mit unserer Kampagne #girlsgetequal setzen wir uns für die Rechte von Mädchen ein. Unser Ziel: Jedes Mädchen und jede junge Frau soll selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten können.

Fotoausstellung girls get equal

Plan International zeigt im Westfield Donauzentrum auf der Brücke zwischen den Geschäften und den Restaurants , Wagramerstraße 94, 1220 Wien die Fotoausstellung "girls get equal".

Von 1. bis 30. Oktober zeigt Plan International mit der Fotoausstellung "girls get equal" spannende Ausschnitte aus den Projekten zur Stärkung von Mädchen und jungen Frauen. Um Armut weltweit nachhaltig zu reduzieren, ist Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern einer der wichtigsten Faktoren.



