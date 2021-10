Klagenfurt: SPÖ-Gremien für Philipp Liesnig als 1. Vizebürgermeister

Nunmehr „rotes Power-Duo“ Philip & Philipp an der Spitze der SPÖ Klagenfurt - SPÖ-Bezirksparteivorsitzender NR Kucher: „Wunschkandidat“

Klagenfurt (OTS) - Philipp Liesnig folgt Jürgen Pfeiler als 1. Vizebürgermeister der Landeshauptstadt nach. Darauf haben sich der SPÖ-Bezirksparteivorstand und der SPÖ-Gemeinderatsclub in einer Klausur am Hafnersee am Freitagnachmittag geeinigt. Die Entscheidung für den „Naturfreund“ (Liesnig ist auch Vorsitzender der Naturfreunde Kärnten) fiel rasch und einstimmig.

SPÖ-Bezirksparteivorsitzender NR Philip Kucher bezeichnete den 38-jährigen Klagenfurter als seinen „Wunschkandidaten“ und sprach von einer „mutigen Zukunftsentscheidung“. Liesnig sei die „personifizierte Erneuerung“ und daher „der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort“: „Durch seinen konstruktiven und verbindenden Charakter wird er das Profil der SPÖ in der Stadtregierung schärfen und die Themenführerschaft herausarbeiten. Gemeinsam werden wir die Partei moderner und bodenständiger machen“, zeigte sich Kucher überzeugt.

„Wir werden mit vereinten Kräften daran gehen, etwas für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter weiterzubringen“, so „Philip und Philipp“ unisono.

Liesnig bedankte sich im Rahmen einer Pressekonferenz für das Vertrauen und sprach von einer „sehr herausfordernden Aufgabe“. Er habe jedoch in seiner politischen und beruflichen Laufbahn schon mehrfach bewiesen, dass er über die notwendige „Ärmel-Hoch-Mentalität“ verfüge, um schwierige Situationen zu meistern. Gemeinsam mit seinem Team sowie den Bürgerinnen und Bürgern wolle er die Potentiale von Klagenfurt besser ausschöpfen und die Stadt in eine gute und lebenswerte Zukunft führen, so der zweifache Familienvater und studierte Jurist.

Neben Liesnig werden wie gehabt STR Franz Petritz und STR Corinna Smrecnik im Stadtsenat vertreten sein. Im Gemeinderat folgt GR Maximilian Rakuscha Pfeiler als Clubobmann nach.



