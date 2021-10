ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Am 10. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach Bekanntwerden der Korruptionsermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Personen in seinem Umfeld befindet sich Österreich in einer Regierungskrise.

Die ÖVP stellt sich geschlossen hinter Kurz und will die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Die grüne Parteispitze sieht den Bundeskanzler als nicht mehr amtsfähig und verlangt, an seiner Stelle eine „untadelige Person“ zu nominieren. Die Oppositionsparteien kündigen an, dem Kanzler in der Sondersitzung kommenden Dienstag das Misstrauen auszusprechen. Welche Szenarien gibt es, um aus der Regierungskrise zu kommen?

Hans Bürger diskutiert am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Eva Linsinger

„profil“

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

