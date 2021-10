Vizepräsident Karas eröffnet European Youth Event mit Straßburger Bürgermeisterin Barseghian

Hybride Veranstaltung, 4000 junge Menschen vor Ort, „Europa und EU-Parlament angreifbar machen“

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian hat Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, heute das European Youth Event 2021 unter dem Motto „Die Zukunft gehört dir“ eröffnet. „Wir heißen tausende Jugendliche im Herzen der Europäischen Demokratie willkommen und bieten ihnen die Möglichkeit sich aktiv und intensiv mit der Zukunft zu beschäftigen und sich mit Politikern, Influencern, Experten und anderen Spielern auf europäischer Ebene auszutauschen. Das macht Europa und das Europäische Parlament angreifbar", sagt Karas.



Das European Youth Event findet nach einer Unterbrechung wegen der Pandemie im Jahr 2020 zum fünften Mal statt und Karas war 2014 einer der Initiatoren der Veranstaltung. Es findet bereits seit Montag online und seit heute Vormittag hybrid mit rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort in Straßburg und mehreren weiteren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern via Internet statt. Von den 160 Aktivitäten wurden fast die Hälfte zusammen mit Jugendlichen entwickelt und gestaltet. „Die direkte Beteiligung und Teilhabe junger Menschen an der europäischen Politik und der Idee Europa ist uns ein wesentliches Anliegen und entscheidend für eine gute gemeinsame Zukunft in Europa“, sagt Karas.

Es gelten strikte 3-G-Zugangsbestimmungen und die Veranstaltung hat eine ISO-Zertifizierung für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement.

Bilder von der Eröffnung des European Youth Event finden Sie hier.



Rückfragen & Kontakt:

Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments

Bernhard Schinwald, Presse

+43 660 3737 367

bernhard.schinwald @ ep.europa.eu

https://www.europarl.europa.eu/austria