Das Nations-League-Finale live in ORF 1

Am 10. Oktober zunächst Spiel um Platz 3 Italien – Belgien am 14.45 Uhr, um 20.15 Uhr Finale Spanien – Frankreich

Wien (OTS) - Finale! ORF 1 zeigt am Sonntag, dem 10. Oktober 2021, sowohl das kleine als auch das große Finale in der UEFA-Nations-League. Um 14.45 Uhr melden sich Michael Bacher und Helge Payer vom Spiel um Platz 3 in Turin zwischen Italien und Belgien. Und um 20.15 Uhr geht es dann in Mailand zwischen Spanien und Frankreich um den Sieg. Im Studio analysieren beide Partien Rainer Pariasek und Herbert Prohaska.

Die TV-Übertragungen werden auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

