SPÖ-Termine von 11. Oktober bis 17. Oktober 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 11. Oktober 2021:

10.30 Uhr Die Klubtagung des SPÖ-Parlamentsklubs findet mit den Schwerpunktthemen soziale Gerechtigkeit und Demokratie und Rechtsstaat statt. Gestartet wird die Tagung mit einer Rede von SPÖ-Parteivorsitzender, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Schwerpunkt der Podiumsdiskussion mit Expert*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft sind die dramatischen sozialen Auswirkungen der Corona-Krise und ihre Bewältigung.

Medienöffentliches Programm:

10.30 Uhr Begrüßung Jörg Leichtfried, stv. Klubvorsitzender

10.35 Uhr Rede Pamela Rendi-Wagner, Klubvorsitzende

11.00 Uhr Panel „Corona: Wer gewinnt? Wer verliert? Wer zahlt die Krise?“ mit

Martin Schürz, Ökonom, Kindertherapeut

Philippa Sigl-Glöckner, Direktorin „Dezerna Zukunft“/ Institut für Makrofinanzen, Berlin

Moderation: Jan Krainer, SPÖ-Finanzsprecher

Anschließend Diskussion. Für die Veranstaltung gilt ausnahmslos die 2,5-G-Regel („geimpft, PCR-getestet oder genesen“). Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist eine vollständige Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter veranstaltung @ spoe.at bis Freitag, 8. Oktober 2021, unbedingt erforderlich! (Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zu einem Zoom-Talk auf YouTube und Facebook mit Robert Kuttner, Mitbegründer und Herausgeber des progressiven politischen Magazins „The American Prospect“, zum Thema „After Neoliberalism in America and Europe: Alliances and conflicts of class und culture“ ein. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/w86zx9z3.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2021: Solidarität und Krise“ findet eine YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ zum Thema „Chancen erkennen und Möglichkeiten nutzen - Krisenmanagement und Zukunftsperspektiven in Wien“ statt. Rudolf Scholten (Präsident des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog, Aufsichtsratspräsident der Wiener Festwochen und des Österreichischen Filminstituts) im Gespräch mit Peter Hanke (Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke). Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/j8rdsj3v.

DIENSTAG, 12. Oktober 2021:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Die Sitzung wird um 10 Uhr eröffnet, die Debatte beginnt um 13 Uhr (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

MITTWOCH, 13. Oktober 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaftsgespräche“ findet ein Gespräch mit Ruth Wodak (Sprachsoziologin, Diskursforscherin, Beirätin im Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bruno Kreisky Forums) und Manfred Nowak (Generalsekretär des Global Campus of Human Rights und Vorstandsmitglied im Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte) zum Thema „Menschenrechtspolitik mit Handlungsbedarf“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/j8rdsj3v (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 14. Oktober 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Wiener Hofburg).

18.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“, kuratiert von Isolde Charim, findet die Buchpräsentation „Franz Vranitzky – Politik mit Haltung“ von Margaretha Kopeinig statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/j8rdsj3v (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 15. Oktober 2021:

17.00 Uhr Anlässlich des 50. Jubiläums der Entkriminalisierung von Homosexualität lädt die SoHo Österreich und die SPÖ-Fraktion im Europäischen Parlament zum Festakt „50 Jahre legal lieben“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/5565xr5y. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Anmeldungen bitte bis 13. Oktober per Mail an events @ soho.or.at (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 16. Oktober 2021:

10.00 Uhr Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich lädt zum ordentlichen Verbandstag unter dem Motto „Gemeinsam stärker in die Zukunft – Wir für Österreichs Wirtschaft!“ in St. Pölten ein. Schwerpunkt des Verbandstages wird die aktuelle Situation der Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und der Inhaber*innen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sein. Außerdem stellt sich Präsident Christoph Matznetter mit einem starken und vielfältigen Team der Wiederwahl. Am Programm stehen die Eröffnungsrede des LH Stellvertreters und SPÖ Niederösterreich Vorsitzenden Franz Schnabel sowie ein politisches Referat des SWV-Präsidenten und Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Matznetter (Einlass ab 9.00 Uhr, SPÖ Niederösterreich, Niederösterreichring 1a, 3100 St. Pölten; aufgrund der Covid-19-Pandemie und entsprechender Sicherheitsmaßnahmen ist nur eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl möglich. Eine Anmeldung unter presse @ wirtschaftsverband.at ist daher unbedingt erforderlich. Vor Ort ist ein 3-G Nachweis vorzuweisen).

13.00 Uhr Die SoHo Österreich lädt zu ihrer Bundeskonferenz, die unter dem Motto „Menschenrechte sind eine #sozialeFrage“ steht, ein. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Anmeldungen bitte bis 13. Oktober per Mail an events @ soho.or.at

(Schluss) mp/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/