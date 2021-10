Steirerball 2022: Online-Kartenverkauf startet jetzt!

Der Verein der Steirer in Wien blickt sehr zuversichtlich auf die kommende Ballsaison: Ab sofort bis 26. Oktober 2021 sind Karten für den Steirerball am 7. Jänner 2022 erhältlich

Wien (OTS) - Steirische Musik, erlesene Kulinarik und edle Weine: „Der Steirerball kommt am 7. Jänner 2022 zurück in die Wiener Hofburg“, zeigt sich Andreas Zakostelsky, Ballorganisator und Obmann des Vereins der Steirer in Wien, sehr zuversichtlich: „Deshalb starten wir sofort mit dem Online-Kartenverkauf auf www.steirerball.com.“

Zutritt nur für Geimpfte/Genesene mit zusätzlichem 24-Stunden-PCR-Test

Nach dem virtuellen Steirerball 2021 wird 2022 wieder ein richtiger Steirerball stattfinden: Mit dem farbenfrohen Spalier auf der Feststiege, den prächtigen Dirndln und Trachtenanzügen der Ballbesucherinnen und Ballbesucher, der zünftigen Musik, der nachgebauten steirischen Weinstraße in der Seitengalerie, mit Schmankerln aus dem Ausseerland, dem Bieranstich, der Kernöleierspeis und dem Verein der Steirer in Wien. Und natürlich auch mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Fast alles wie immer.

„Größtmögliche Sicherheit wird beim Steirerball 2022 selbstverständlich großgeschrieben“, kündigt Zakostelsky an: „Deshalb gilt der Zutritt ausnahmslos nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem PCR-Test, der bei Ballbeginn nicht älter als 24 Stunden sein darf. Damit es zu Beginn des Balls zu keinen längeren Verzögerungen kommt, werden wir unseren Gästen zusätzliche Eingangsmöglichkeiten in die Hofburg anbieten. Die Kontrolle der Nachweise und Einlasszeit wird so am Ballabend verkürzt werden.“

Gastregion Ausseerland

Gastregion des fröhliganten Steirerballs 2022 wird das Ausseerland mit seinen vielfältigen Facetten sein. Am Ballabend werden die Bürgermeister Franz Frosch (Bad Aussee), Gerald Loitzl (Altaussee), Franz Steinegger (Grundlsee) sowie Klaus Neuper (Bad Mitterndorf) mit ihren Abordnungen aus Kultur, Tourismus und Gesellschaft das Ausseerland in der Hofburg präsentieren. „Das Ausseerland wird in Wien zu spüren sein und ein buntes Bild erzeugen“, sagt Zakostelsky: Mit den farbigen Trachten aus der Trachtenhauptstadt Österreichs, mit Paschen und auch mit der Salinenmusikkapelle. Auch die Narzissen-Hoheiten werden in der Steirerballnacht in Wien dabei sein.

Karten für den Steirerball 2022

Karten für den Ball am 7. Jänner 2022 gibt es von 7. Oktober 2021 bis 26. Oktober 2021 um 89 Euro auf www.steirerball.com. Online erhältlich sind auch Tickets für Studierende zum Preis von 45 Euro. Sitzplätze und Logen können über die Homepage reserviert werden. An der Abendkasse kostet die Ballkarte 95 Euro.

Sollte der Steirerball 2022 Corona-bedingt abgesagt werden müssen, werden die Kosten zur Gänze refundiert.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

