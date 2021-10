TERMINAVISO: Veranstaltung und Buchpräsentation "30 Jahre Österreichische Gesellschaft für Europapolitik - 30 Ideen für Europa"

EU-Zukunftsdiskussion und Buchpräsentation

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) lädt die VertreterInnen der Medien herzlich zu folgendem Termin ein:

Die ÖGfE begeht diesen Herbst ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass präsentiert die ÖGfE am Montag, 11. Oktober 2021 (16 Uhr, Einlass ab 15:30 Uhr) die Publikation „30 Ideen für Europa“ und lädt zur Diskussion über die Zukunft der Europäischen Union ein. Im Rahmen unserer Jubiläumsveranstaltung greifen wir stellvertretend einige der 30 Ideen heraus und diskutieren in einer spannenden Runde, ob und wie sie gemeinsam in der Europäischen Union angegangen werden könnten.

Programm

Begrüßung: Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

Einleitung: Ewald Nowotny, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik

Videostatement:

Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung

Impuls:

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit

Diskussion:

Antonella Mei-Pochtler, Bundeskanzleramt der Republik Österreich

Andreas Schieder, Abgeordneter zum Europäischen Parlament, SPÖ/S&D

Martin Selmayr, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich

Moderation:

Susanne Schnabl, Journalistin und Fernsehmoderatorin, ORF

Resümee:

Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung unter: sekretariat@oegfe.at

Aufgrund der aktuellen Covid-Situation ist der Zutritt zur Veranstaltung leider beschränkt. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Anmeldungen nach ihrem Einlangen bearbeitet werden und bei Erreichen der zulässigen TeilnehmerInnenzahl keine weiteren Anmeldungen mehr entgegengenommen werden können. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung, die für den Einlass ebenso vorzuweisen ist wie unbedingt ein gültiger 2,5G-Nachweis (geimpft, genesen oder gültiger PCR-Test - nicht älter als 48h).

Gerne möchten wir Sie auch auf unseren Live-Stream aufmerksam machen, unter dem Sie die Veranstaltung bequem mitverfolgen können.

30 Ideen für Europa - 30 Jahre Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, Buchpräsentation mit Diskussion

Datum: 11.10.2021, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Oesterreichische Nationalbank, Kassensaal

Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Paul Schmidt

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

E-Mail: paul.schmidt @ oegfe.at

https://twitter.com/_PaulSchmidt

www.oegfe.at