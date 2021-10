„Bürgeranwalt“: Sicherheitswarnung bei Beatmungsgeräten – hat die Behörde richtig gehandelt?

Am 9. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 9. Oktober 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Lärm aus Justizanstalt Leoben

Seit Jahren klagen Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnsiedlung in Leoben über angeblich unzumutbare Lärmbelästigung aus der angrenzenden Justizanstalt Leoben. Lärm bis spät in die Nacht würde ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Volksanwalt Werner Amon sieht die Justizanstalt in der Pflicht, für Ruhe zu sorgen.

Verstopfter Kanal

Im April hat „Bürgeranwalt“ über einen verstopften Kanal im Burgenland berichtet. Die Fäkalien haben regelmäßig die Keller der Anrainer/innen überflutet. Das Problem: Die Eigentümerin jenes Grundstücks, auf dem der Kanalzugang liegt, hat eine Reinigung verhindert. Hat die Bezirkshauptmannschaft Güssing die Anregungen von Volksanwalt Werner Amon aufgegriffen? Wurde das Problem nach der Sendung gelöst?

Sicherheitswarnung bei Beatmungsgeräten – hat die Behörde richtig gehandelt?

Im Juni dieses Jahres wurde eine Sicherheitswarnung eines Herstellers von Heimbeatmungsgeräten bekannt, wonach es bei bestimmten Geräten dieser Firma Gesundheitsrisiken geben könnte. Eine Angehörige eines Betroffenen kritisiert, dass die Betroffenen ohne Information allein gelassen und die Behörden die Geräte nicht ausreichend prüfen würden. Im Studio: die Wiener Patientinnen- und Patientenanwältin Dr. Sigrid Pilz.

