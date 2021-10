Grüne Wien/Malle, Spielmann, Stadler fordern kostenlose Menstruationsprodukte an Wiener Schulen

Aktion zum internationalen Mädchentag

Wien (OTS) - Am 11. Oktober, dem internationalen Mädchentag, machen die Grünen Frauen Wien - gemeinsam mit der Schüler:innenorganisation Verde - auf ihre Forderung nach Gratis Menstruationsartikeln an Wiener Schulen aufmerksam. Am 11. Oktober um 15:00 Uhr gibt es auf der Mariahilferstraße 71a/U-Bahn-Station Neubaugasse, eine Foto- und Verteilaktion.

Bereits im März forderten die Grünen im Gemeinderat gratis Menstruationshygieneartikel in Wiener Bildungseinrichtungen ( https://wien.gruene.at/kinder/gruene-antraege-im-wiener-gemeinderat-24-03-2021 ). Von der Wiener Stadtregierung hieß es, man wolle Modellschulen prüfen, an denen die von den Grünen geforderte Maßnahme umgesetzt werden kann. Bisher ist aber nichts passiert.

„Es kann nicht sein, dass man monatelang Kosten und Logistik einer vergleichsweise günstigen Maßnahme prüft, während man für den Straßenbau 460 Millionen Euro aus dem Fenster wirft. Das zeugt von wenig Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen junger Mädchen“, so die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler.

Auch die Schüler:innenorganisation Verde Wien argumentiert in eine ähnliche Richtung: „Ein schambefreiter Zugang zu Tampons und Binden für Menstruierende in Schulen ermöglicht nicht nur die Enttabuisierung der Periode, sondern trägt auch zu einer finanziellen Entlastung bei und führt grundsätzlich zu einer aufgeschlosseneren Schulgemeinschaft“, so Pia Steiner, Referentin für Feminismus. „Eine soziale und gleichstellungsorientierte Stadt wie Wien sollte sicherstellen, dass in allen Bildungseinrichtungen diese wichtige hygienische Versorgung gewährleistet wird – unabhängig vom ökonomischen und sozialen Status der Schüler:innen“, argumentiert die Frauen- und Sozialsprecherin der Grünen Wien, Viktoria Spielmann.

Foto- und Verteilaktion zum Mädchentag

Mit:



Julia Malle und Felix Stadler, Bildungssprecher:innen Grüne Wien

Viktoria Spielmann, Frauen- und Sozialsprecherin Grüne Wien

Ömer Öztaş, Jugendsprecher Grüne Wien

Vertreter:innen der Grünen Frauen Wien

Schüler:innenorganisation Verde Wien







Zeit: Montag, 11. Oktober, 15:00 Uhr

Ort: Mariahilferstraße 71a /U-Bahn-Station Neubaugasse





