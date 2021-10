15. Bezirk: Straßenbauarbeiten in kurzem Abschnitt der Linken Wienzeile

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 12. Oktober 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Erhöhung der Verkehrssicherheit mit Umbaumaßnahmen an der bestehenden Radverkehrsanlage in der Linken Wienzeile im Abschnitt zwischen Lobkowitzbrücke und Fabriksbrücke im 15. Bezirk.

Vekehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden sowohl bei Tag als auch bei Nacht unter Freihaltung von zwei Fahrstreifen auf der Linken Wienzeile statt. Auf der Lobkowitzbrücke steht ein Geradeaus- und ein Linksabbiegestreifen in Richtung Linke Wienzeile für den Verkehr zur Verfügung. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Linke Wienzeile im Abschnitt zwischen Lobkowitzbrücke und Fabriksbrücke

Baubeginn: 12. Oktober 2021

Geplantes Bauende: 31. Dezember 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

