AVISO PK - Pionierprojekt: Neu gegründeter Patient*innen-Beirat stellt Darmkrebs Nachsorgepass vor

Termin: 13. Oktober 2021, 9 Uhr, Ort: Gesundheitspark Barmherzige Schwestern Wien, 1150., Gerstnerstraße 3, Dachgeschoß (hinter dem neuen Ikea Westbahnhof)

Wien (OTS) - Gilt eine Krebserkrankung als geheilt, können Patientinnen und Patienten aufatmen. Das normale Leben darf wieder im Mittelpunkt stehen. Dennoch: In den 5 Jahren nach einer Darmkrebserkrankung ist ein engmaschiges Netz an Kontrolluntersuchungen notwendig, um mögliche Rezidive früh zu entdecken. Für diese Zeit wünschten sich Patientinnen und Patienten einen Pass, ähnlich einem Mutter-Kind-Pass, in dem alle Untersuchungen gesammelt eingetragen werden und der immer ein aktuellen Überblick griffbereit bietet.

Dieser Wunsch, der von Betroffenen an das Barmherzige Schwestern Krankenhaus herangetragen wurde, konnte jetzt realisiert werden: Der Nachsorgepass-Darmkrebs steht ab sofort allen Patientinnen und Patienten im Barmherzige Schwestern Krankenhaus zur Verfügung.

Patientinnen und Patienten sind Expertinnen und Experten für ihre Erkrankung. Diese Expertise wird im neuen Patient*innen-Beirat im Gesundheitspark Barmherzige Schwestern Wien nun strukturiert für die laufende Verbesserung und noch mehr Patient*innennähe eingebracht und genutzt.

Wir präsentieren den neuen Darmkrebs-Nachsorgepass und den neuen Patient*innen-Beirat.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Helga Thurnher

Präsidentin Selbsthilfegruppe Darmkrebs, Obfrau Die Allianz onkologischer PatientInnenorganisationen, Sprecherin Patient*innen-Beirat Gesundheitspark Barmherzige Schwestern Wien





Präsidentin Selbsthilfegruppe Darmkrebs, Obfrau Die Allianz onkologischer PatientInnenorganisationen, Sprecherin Patient*innen-Beirat Gesundheitspark Barmherzige Schwestern Wien Prim. Univ.-Prof. Dr. Mag. Alexander Klaus, FACS

Vorstand Abteilung für Chirurgie und Viszeralchirurgie, Ärztlicher Direktor, Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien





Vorstand Abteilung für Chirurgie und Viszeralchirurgie, Ärztlicher Direktor, Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien Prim. Univ.-Prof. Dr. Leopold Öhler

Vorstand Abteilung für Onkologie und Hämatoonkologie, Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien

Bitte beachten Sie die 2,5-G Regel und FFP 2 Masken-Pflicht. Bitte um Aviso an die Kommunikation Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, Tel. 01 / 59988 3199 oder silke.horcicka @ bhs.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Silke Horcicka

Leitung Kommunikation

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien

Stumpergasse 13, 1060 Wien

Tel.: +43 1 599 88 – 3199

Mobil: +43 664 884 93 447

E-Mail: silke.horcicka @ bhs.at

Web: www.bhswien.at