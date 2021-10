AVISO: Bundespräsident empfängt die Präsidentin von Georgien Salomé Zourabichvili zum Offiziellen Besuch in Österreich

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag, dem 12. Oktober 2021, die Präsidentin von Georgien Salomé Zourabichvili zu einem offiziellen Besuch in Wien empfangen.

Nach der Begrüßung mit militärischen Ehren stehen ein Vier-Augen-Gespräch, ein Delegationsgespräch sowie ein gemeinsames Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter auf dem Programm. Am Nachmittag wird Präsidentin Zourabichvili gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen an einem Wirtschaftsforum in der WKÖ teilnehmen.

Für die Teilnahme ist die Vorlage eines gültigen PCR-Tests (es gilt folgende Frist: PCR-Test max. 48 Stunden) und das Tragen einer FFP2-Maske notwendig. Bitte weisen Sie beim Eingang Ihren Akkreditierungsausweis sowie den PCR-Test vor. Achtung: Antigen-Tests werden als Nachweis nicht akzeptiert.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes

(https://www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung) möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse und Kommunikation

(++43-1) 53422 230

kommunikation @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at