PremiQaMed: Visionen Award 2021 für Employer Branding-Projekt

PremiQaMed Group erhält Visionen Award des Verbands der Privatkrankenanstalten für ein Employer Branding-Projekt, das dem Fachkräftemangel entgegensteuert.

Wien (OTS) - Der Visionen Award wird jährlich vom Verband der Privatkrankenanstalten an innovative Projekte der österreichischen Privat- und Rehakliniken vergeben. Der Sieg ging heuer an PremiQaMed mit einem Projekt, das sich einer der größten Herausforderungen widmet, die Gesundheitsbetriebe heute beschäftigen, nämlich der Attraktivität auf einem immer stärker umkämpften Arbeitsmarkt. Ausgezeichnet wurde das Employer Branding-Projekt „Gesundheit. Gemeinsam. Gestalten.“, das sich mit den brennenden Themen Fachkräftemangel, Kulturwandel und dem Nebeneinander der Generationen speziell bei den Berufsgruppen Ärzt*innen, Pflegekräfte und IT-Fachkräfte beschäftigt.

Das Juryurteil attestierte dem Projekt „Vorbildwirkung, um dem Fachkräftemangel im Gesundheitssektor entgegenzusteuern“ und eine „auf das Wohlbefinden und die Wertschätzung der Mitarbeiter*innen abzielende Wirkung, die der ganzen Branche diene“.

Neues Leitbild und „Jobs mit Sinn“

„Wichtig ist uns, bestehenden wie auch potenziellen Mitarbeiter*innen unsere Stärken und positiven Aspekte authentisch und wertschätzend zu vermitteln. ‚Gesundheit. Gemeinsam. Gestalten.‘ bringt unser tägliches Wirken auf den Punkt, ist Leitsatz für unser Führungsleitbild, für die Materialien, die wir entwickeln und für das tägliche Miteinander“ , unterstreicht Mag. Martin Fuchs, COO der PremiQaMed Group.

Dazu wurden in zahlreichen Workshops mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen grundlegende Werte und Themen erhoben und daraus das neue Leitbild entwickelt, das nun konsequent in einer Vielzahl von Materialien umgesetzt wird. So entstanden unter anderem neue Jobinserate mit eigenem Bildkonzept, welche die Unternehmenskultur greifbar machen sollen. Die Video-Reihe „Jobs mit Sinn“ gibt authentische Einblicke in den Klinikalltag unterschiedlicher Berufsgruppen, lässt Mitarbeiter*innen von ihrem Job mit Sinn erzählen und ermöglicht damit auch eine zielgruppenspezifische Ansprache von Bewerber*innen.

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

