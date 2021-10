ORF III am Wochenende: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend über die größten Filmstars, „Erlebnis Bühne“-Doppel zu Maria Callas

Außerdem: Spielfilm-Schwerpunkt zum 30. Todestag von Roy Black, Christine Lavant Preis 2021 und Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information taucht das ganze Wochenende über in die faszinierende Welt der größten Filmstars und Opernlegenden des 20. Jahrhunderts ein. Am Samstag, dem 9. Oktober 2021, beleuchtet ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend Leben und Wirken von Grace Kelly, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Frank Sinatra sowie Elizabeth Taylor und Richard Burton. Am Sonntag, dem 10. Oktober, porträtiert „Erlebnis Bühne“ die Operndiva Maria Callas und beleuchtet außerdem die Rivalität zwischen Callas und Renata Tebaldi. Tagsüber präsentiert ORF III an beiden Tagen einen umfangreichen Filmschwerpunkt anlässlich des 30. Todestags von Roy Black. Außerdem zeigt ORF III am Sonntag eine Aufzeichnung der diesjährigen Verleihung des Christine Lavant Preises sowie einen katholischen Live-Gottesdienst.

Samstag, 9. Oktober

Am Samstag startet ORF III den zweitägigen Roy-Black-Schwerpunkt um 13.30 Uhr mit Peter Wecks Komödie „Hilfe – ich liebe Zwillinge“ von 1969, in der Uschi Glas und Roy Black die Hauptrollen spielen. Anschließend um 14.55 Uhr folgt die Verwechslungskomödie „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ mit Peter Weck und Roy Black von 1970.

Den „zeit.geschichte“-Abend im Zeichen der großen Filmstars eröffnet „Grace Kelly – Hollywoods tragische Prinzessin“ (20.15 Uhr). Ihr Sohn Prinz Albert von Monaco gewährt darin tiefe Einblicke in das private Archiv der Familie Grimaldi, denn Fürstin Gracia Patricia filmte bis zu ihrem Lebensende begeistert mit. Dabei sieht man die Ausnahmeschauspielerin in ihrem Alltag als Familienmutter und Ehefrau, privat und weit entfernt von den Augen der Öffentlichkeit. Eine Sammlung an 8-mm-, 16-mm- und Super-8-Filmrollen zeigt das ereignisreiche Leben einer Ikone und deren tragisches Schicksal. Anschließend zeigt ORF III „Dietrich – Garbo: Der Engel und die Göttliche“ (21.10 Uhr). Marlene Dietrich und Greta Garbo verkörpern wie kaum zwei andere Schauspielerinnen das goldene Zeitalter Hollywoods. Den europäischen Schönheiten wurde jedoch eine erbitterte Rivalität nachgesagt. Hinter der blank polierten Fassade einer legendären Fehde stehen die Biografien zweier Frauen mit ihren Tiefpunkten, Makeln und ganz persönlichen Schicksalen. Danach folgen „Legenden der Leinwand – Frank Sinatra“ (22.05 Uhr) und „Legendäre Romanzen – Elizabeth Taylor und Richard Burton“ (22.55 Uhr).

Sonntag, 10. Oktober

Am Sonntag zeigt ORF III um 8.25 Uhr den „Christine Lavant Preis 2021“, der am 3. Oktober bereits zum sechsten Mal verliehen wurde. Als Rahmenprogramm liest die österreichische Schauspielerin Isabel Karajan ausgewählte Auszüge aus dem Werk Christine Lavants. Anschließend um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Linz-Marcel Callo.

Den Roy-Black-Schwerpunkt setzt ORF III um 11.35 Uhr mit dem Heimatfilm „Grün ist die Heide“ von 1972 fort. Nach den Dacapos von „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ (13.00 Uhr) und „Hilfe – ich liebe Zwillinge“ (14.25 Uhr) folgt um 15.55 Uhr die Komödie „Immer Ärger mit den Paukern“, mit der Uschi Glas und Roy Black 1968 zum Traumpaar des deutschen Films avancierten. Zu einer „Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer“ lädt ORF III um 17.15 Uhr ein, bevor der Schwerpunkt um 18.40 Uhr mit „Alter Kahn und junge Liebe“ von Werner Jacobs aus dem Jahr 1973 schließt.

Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne“ das Porträt „Maria by Callas“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2017. Durch ihre Stimme, ihr schauspielerisches Talent, ihre Ausdruckskraft, aber auch ihr glamouröses Leben wurde Callas für Musikbegeisterte und die Boulevardpresse zum Inbegriff einer Operndiva. Hinter der großen „Callas“ verbarg sich aber auch „Maria“, eine ehrgeizige, sensible Frau, die oft von der Welt gar nicht wahrgenommen wurde und alles für die Karriere opferte. Der französische Regisseur und Fotograf Tom Volf war von Erscheinung und Stimme der Sopranistin so fasziniert, dass er sich jahrelang wie besessen in ihre Lebensgeschichte vertiefte. Anschließend geht es in „Erlebnis Bühne“ mit „Die großen Musikrivalinnen – Callas vs. Tebaldi“ (22.10 Uhr) von 2020 weiter. Von der Presse wurden sie als erbitterte Rivalinnen inszeniert. Wie ernsthaft war der Wettstreit der beiden Diven aber wirklich? Der Film zeigt die legendären Aufnahmen der beiden wichtigsten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts und geht auf Spurensuche in Mailand, Paris und New York.

Roy Black auf Flimmit

Zum 30. Todestag von Roy Black am 9. Oktober widmet Flimmit (www.flimmit.at) dem Schauspieler und Schlagerstar eine umfangreiche Kollektion mit vielen seiner bekanntesten Film- und Serienhighlights, darunter u.a. „Hilfe, ich liebe Zwillinge“, „Wenn mein Schätzchen auf die Pauke haut“ (zu sehen auch am Samstag, dem 9. Oktober, um 9.50 Uhr in ORF 2), „Immer Ärger mit den Paukern“, „Kinderarzt Dr. Fröhlich“ und natürlich der Serienklassiker „Ein Schloss am Wörthersee“ aus den frühen 1990er Jahren mit Roy Black als Lennie Berger.

