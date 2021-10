Staatssekretär Brunner: Speicherkraftwerke wie das Lünerseewerk II sind notwendig für Energiewende

Pumpspeicherkraftwerke als Grüne Batterie wichtig für Versorgungssicherheit und Klimaschutz

Wien (OTS) - "Projekte wie das Pumpspeicherkraftwerk Lünerseewerk II sind dringend notwendig, um die Energiewende zu schaffen. Pumpspeicherkraftwerke als grüne Batterie sind aber nicht nur für den Klimaschutz wichtig, sondern auch für die Versorgungssicherheit in Österreich", so Staatssekretär Magnus Brunner. "Besonders freut es mich, dass dieses Vorarlberger Vorzeigeprojekte die Erreichung unserer Klimaziele in Österreich und Europa unterstützen wird!" Das gestern präsentierte Projekt wird mit einer Leistung von 1.000 Megawatt Österreichs größtes Wasserkraftwerk.

Im Regierungsprogramm hat die Bundesregierung ambitionierte Klimaziele festgelegt. Ein zentrales Ziel ist 100% sauberer Strom in und aus Österreich bis 2030. "Klimaschutz ist eine der wesentlichsten Aufgaben unserer Generation. Deshalb müssen wir jetzt die Umsetzung notwendiger Infrastrukturprojekte anpacken. Dafür brauchen wir raschere Genehmigungsverfahren, damit solch für die Energiewende notwendigen Projekte rasch umgesetzt werden können."

"Wir brauchen jede Kilowattstunde, die wir aus erneuerbaren Energieträgern erzeugen können. Der große Vorteil eines Pumpspeicherkraftwerks ist auch die Speicherfähigkeit der erzeugten Energie, sozusagen die grüne Batterie in den Alpen", betont der Staatssekretär im Klimaschutzministerium. "Das Pumpspeicherprojekt von illwerke VKW ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir können die Energiewende nur erreichen, wenn wir solche Leuchtturmprojekte rasch umsetzen!"

