Zwischen Hochgefühlen und Hochzeitstag: „Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ am ORF-1-Serienmontag

Zwei neue Folgen der ORF-Komödien-Serien am 11. Oktober

Wien (OTS) - Die Suche nach der Wahrheit beschäftigt das „Walking on Sunshine“-Team am ORF-1-Serienmontag, dem 11. Oktober 2021, um 20.15 Uhr – denn die Polizei tappt nach Otto Czerny-Hohenburgs (Robert Palfrader) Befreiung nach wie vor im Dunklen. Zwischen Baumarkt und Prinzessinnen stellt sich bei „Familiensache“ um 21.05 Uhr vor allem die große Frage: Wann ist eigentlich unser Hochzeitstag?

Walking on Sunshine: Folge 24 (Serienmontag, 11. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Doris Hindinger, Max Meyr, Günther Lainer und Christoph Feurstein in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Nach seiner Befreiung könnte es Otto (Robert Palfrader) eigentlich ruhiger angehen, aber der Fernsehstar weiß um die Möglichkeit, aus seiner Entführung die bestmögliche Publicity rauszuholen, und schießt wie immer übers Ziel hinaus. Als Conny (Selina Graf) eine neue Wettermoderatorin casten möchte, will Tilia (Proschat Madani) zur Abwechslung mehr die nette Chefin als die strenge Mutter sein und lässt ihre Tochter einfach machen. Aber dieses Vertrauen rächt sich schnell. Während die Polizei im Dunkeln tappt, kann Lukas (Aaron Karl) froh sein, dass er und seine Mutter nicht mit Ottos Entführung in Verbindung gebracht werden. Einzig Jana (Tanja Raunig) kennt die Wahrheit. Und damit es Tilia als Generaldirektoren nicht langweilig wird, bekommt sie richtigen Ärger mit der neuen Frau ihres Ex-Mannes Karl (Harald Windisch) und aktuellen Bundeskanzlerin.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Familiensache: Folge 4 (Serienmontag, 11. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Clemens Berndorff; Regie: Esther Rauch

Baumarkt und Haie, Nerds und Prinzessinnen: Flo (Clemens Berndorff) ist Andis (Robert Stadlober) engster und längster Freund – ein perfekter Best Buddy! Nur Dani (Katrin Lux) kann der Männerfreundschaft überraschenderweise nicht ganz so viel Begeisterung entgegenbringen – auch weil sie fürchtet, Andis Verhalten könnte auf Sohn Luki (Leopold Pallua) abfärben. Und auch Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) findet Flos und Andis Performance im Baumarkt eher kindisch als souverän. Hanna (Alice Prosser) hingegen fühlt sich wie immer missverstanden, obwohl sich die ganze Familie wirklich bemüht, ihren Gedanken zu folgen. Zugegeben: Céline (Lucy Gartner) strengt sich vielleicht ein bisserl weniger an, aber es gibt ja immer so viel am Handy zu erledigen. Und auch Andi scheitert an einer der klassischsten Beziehungsfragen: Wann ist eigentlich unser Hochzeitstag?

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

