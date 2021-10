Wo sich die Wiener*innen informieren: Mediendiskursstudie 2021 ist online

Wien (OTS/RK) - Im Vergleich zum Vorjahr beziehen noch mehr Wienerinnen und Wiener ihre Informationen von Nachrichtenseiten im Internet sowie aus den sozialen Medien, während TV- und Radio-Nutzung weiterhin stabil bleiben und auch zur Tageszeitung wird weiterhin gegriffen. Die Mediendiskursstudie Wien, die seit 2019 vom Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien durchgeführt wird, gibt Auskunft über Themeninteressen, Mediennutzung und das Informationsverhalten der Wienerinnen und Wiener. Insgesamt 2.022 Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner ab 16 Jahren wurden durch das IFES (Institut für empirische Sozialforschung) befragt.



Internet nach wie vor wichtigste Informationsquelle, Fernsehen, Radio und Tageszeitungen trotzdem gefragt

Von der Stadt Wien erwarten sich die Befragten vor allem, via Internet, TV, Radio und Tageszeitung auf dem Laufenden gehalten zu werden. 86 Prozent möchten über das Internet informiert werden, 80 Prozent über das Fernsehen und 79 Prozent über das Radio. 76 Prozent bevorzugen es, sich über Tageszeitungen zu orientieren.

Bei der angegebenen Nutzungshäufigkeit von Medien zeigt die aktuelle Studie einen Anstieg zum Vorjahr vor allem bei der Nutzung des Internets und Social Media. 77 Prozent bzw. 46 Prozent nutzen diese Kanäle täglich bzw. fast täglich. Auch der Konsum von Nachrichtenseiten im Internet (täglich 40 Prozent) hat im Vergleich zum Vorjahr (35 Prozent) deutlich zugelegt. Mit 39 Prozent ist die tägliche Nutzung von Tageszeitungen gleich hoch geblieben. Erstmalig erhoben wurde der Konsum von Audio-Streamingdiensten wie Spotify und iTunes. Immerhin 17 Prozent der Wiener Bevölkerung macht davon täglich Gebrauch.

Gesundheit und Nahversorgung sind die Top-Themen bei den Wienerinnen und Wienern

Eines der nachgefragtesten Themen ist, wie auch schon 2020, das Thema Gesundheit. Rund die Hälfte der Befragten gaben an, sehr interessiert am Thema Gesundheit und Gesundheitseinrichtungen zu sein. Die Wienerinnen und Wiener sind auch besonders interessiert an den Themen Nahversorgung sowie Parks und Erholung (jeweils 46 Prozent). Die Themenfelder „öffentliche Sicherheit“ sowie „Umwelt, Energie und Wasser“ behielten im Vergleich zum Vorjahr ihren hohen Stellenwert in der Bevölkerung.

Die Ergebnisse der „Mediendiskursstudie Wien 2021“ gibt es hier: https://www.wien.gv.at/medien/pdf/mediendiskursstudie.pdf

