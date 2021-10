Saisonauftakt der wienreihe mit AutorInnenlesungen von Susanne Scholl und Marko Dinić

Am 12. Oktober startet die wienreihe nach der Sommerpause in den Herbst. Zum Auftakt lesen Susanne Scholl und Marko Dinić in der Alten Schmiede aus ihren aktuellen Werken.

Wien (OTS) - Die Kulturabteilung der Stadt Wien und die Alte Schmiede holen seit 2019 im Rahmen der wienreihe Wiener Autorinnen und Autoren, die kürzlich einen Preis oder ein Stipendium der Stadt Wien im Bereich Literatur erhalten haben, vor den Vorhang. Alle Lesungen der wienreihe können auch via Live-Stream mitverfolgt werden.

“Die Literaturszene in Wien so divers wie hochkarätig. Die wienreihe bietet allen Wienerinnen und Wienern bei freiem Eintritt die Möglichkeit, im Wortsinn ausgezeichnete Autorinnen und Autoren live zu erleben. Eine AutorInnenlesung eröffnet einen ganz eigenen Zugang zu einem literarischen Werk, transferiert den sonst intimen Vorgang des Lesens in einen öffentlichen Raum und verwandelt das stille Lesen in einen Dialog. Ich hoffe, dass viele Menschen dieses Angebot annehmen und sich von der geistigen Auseinandersetzung mit aktueller Literatur aus Wien bereichern lassen,” betont Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Susanne Scholl, Journalistin und langjährige ORF-Korrespondentin in Moskau, hat 2021 den Preis der Stadt Wien für Publizistik erhalten. Susanne Scholl liest aus ihrem Band „Schäm dich, Europa“.

Dem Schriftsteller Marko Dinić wurde 2021 der Förderungspreis der Stadt Wien für Literatur zuerkannt. Marko Dinić, der 2016 für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert war, liest aus seiner Erzählung „Ein Antrag“.

Veranstaltungsdetails:

Lesung von Susanne Scholl und Marko Dinić

Dienstag, 12. Oktober 2021, 19 Uhr

Einführung und Moderation: Julia Danielczyk

Die Lesung wird via Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Alten Schmiede übertragen.

Ausblick:

Am 16. November 2021 sind Gabriele Anderl und Amir Gudarzi zu Gast in der wienreihe.

Gabriele Anderl hat 2020 den Preis der Stadt Wien für Publizistik erhalten. Sie liest Texte über „Vertreibung und Flucht“. Amir Gudarzi wurde 2021 der Förderungspreis für Literatur zuerkannt. Er liest aus seinem Stück „Wonderwomb“.

Die Lesungen der wienreihe finden in der Alten Schmiede statt. Seit 2020 werden sie live auf dem YouTube-Kanal der Alten Schmiede übertragen.

Weitere Informationen: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/veranstaltungen/literatur-musa.html

Die wienreihe im Rückblick: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wienreihe

