Online-PK: Zukunftsfittes Ehrenamt – Chancen und Herausforderungen im Alpenverein (LIVE-STREAM!)

Villach (OTS) - Ohne Ehrenamt kein Alpenverein! Freiwillige sind das Herz des Vereinslebens. In den insgesamt 195 Sektionen betätigen sich rund 15.000 Funktionär*innen in verschiedensten Aufgabenbereichen - hinzu kommen noch mehr als 10.000 freiwillige Mitarbeiter*innen, die bei einzelnen Projekten im Einsatz sind. Dabei geht es um Leistungen die weit über den Verein hinaus wichtig sind, wie z.B. die Sicherheitsarbeit im Bergsport oder die Instandhaltung der Hütten und Wege.

Der Österreichische Alpenverein sieht sich in diesem Bereich mit großen Chancen, aber auch mit großen Herausforderungen konfrontiert. Bei einer Online-Pressekonferenz (im Rahmen der Jahreshauptversammlung in Villach mit rund 400 Ehrenamtlichen) gehen Expert*innen aus dem Alpenverein auf aktuelle Anforderungen ein. Wie verändert sich das Ehrenamt? Was bedeutet freiwilliges Engagement im Jahr 2021? Wie kann das Ehrenamt im Alpenverein auch zukünftig attraktiv gehalten werden? Was unterstützt, was verhindert die Bereitschaft sich einzubringen?

Thema: Zukunftsfittes Ehrenamt – Chancen und Herausforderungen im Alpenverein (Online-PK via LIVE-STREAM: https://streaming.ots.at/streaming/oeav_20211015/)

Wann: Freitag, 15.10.2021, 10:00 Uhr (Achtung: Online-Pressekonferenz via LiveStream! Die Online-PK wird in Villach abgehalten)

Wo: Die PK wird online abgehalten und gestreamt (Das Bewegtbild-Material wird nach der PK zur Verfügung gestellt, HD). Live-Übertragung über folgenden Link: https://streaming.ots.at/streaming/oeav_20211015/

Gesprächspartner:

Andreas Ermacora, Präsident des Österreichischen Alpenvereins

Joanna Kornacki, Ehrenamtsbetreuung im Österreichischen Alpenverein

Ingo Stefan , Kursleiter der Webinare zum Thema Ehrenamt für Alpenvereinsfunktionär*innen (Alpenvereinsakademie)





, Kursleiter der Webinare zum Thema Ehrenamt für Alpenvereinsfunktionär*innen (Alpenvereinsakademie) Ehrenamtliche: Funktionär der Sektion Villach des Österreichischen Alpenvereins und Elke Bernhard, ehrenamtliche Jugendleiterin im Österreichischen Alpenverein



