Mariahilf ist Pionier mit 14 eigenen Gesundheitszielen – Wiener Gesundheitsförderung und Bezirk Mariahilf definieren Ziele

Gemeinsames Brainstormen und Diskutieren für lokal wirksame Gesundheitsziele und Maßnahmen im Rahmen von WiG-Programm „Gesunde Bezirke“

Wien (OTS) - 14 Mariahilfer Gesundheitsziele haben die Wiener Gesundheitsförderung – WiG und der Bezirk Mariahilf gemeinsam entwickelt, die nun von der Bezirksvertretung Mariahilf beschlossen wurden. Die so genannten Gesundheitsziele sollen das Thema Gesundheit in allen Gesellschaftsbereichen verankern, Bewusstsein schaffen und bei zukünftigen Entscheidungen mitgedacht werden. „Mariahilf ist der erste Wiener Bezirk, der lokal wirksame Aktionsfelder, Ziele und Schlüsselmaßnahmen definiert und auch umsetzt“, freuen sich WiG-Geschäftsführer Dennis Beck und Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

„Gesundheitsförderung wird dort erlebbar, greifbar und wirksam, wo die Menschen ihre Zeit verbringen und da hat der Bezirk eine entscheidende Rolle, wie er das Lebensumfeld gestaltet“, betont WiG-Geschäftsführer Beck. Mit den Bezirksgesundheitszielen soll der Fokus auf eine nachhaltige, gesundheitsförderliche Gestaltung Mariahilfs gestärkt, die Verhältnisse für das Leben, Wohnen, Arbeiten, Lernen und die Freizeitgestaltung verbessert und ein gesünderer Lebensstil erleichtert werden. Spürbar werden die Ziele laut Bezirksvorsteher Rumelhart, „wenn das Thema Gesundheit auf allen Ebenen und bei allen Entscheidungen mitgedacht wird. Von Begrünungen im Straßenraum bis hin zu nachbarschaftlichen Zusammentreffen. All das bedeutet Gesundheitsförderung und findet sich in den Zielen wieder“.

14 Mariahilfer Bezirksgesundheitsziele in sechs Aktionsfeldern:

Gesundheitsfördernd vernetzen

Ziel 1: lokale Netzwerke

Ziel 2: Veranstaltungen im öffentlichen Raum

Gesundheitskompetenz stärken und gesunden Lebensstil ermöglichen

Ziel 3: Information zu Bewegung, Ernährung, seelische Gesundheit

Ziel 4: gute Information

Ziel 5: aufsuchende Information relevanter Anbieter*innen

Gesundheitsfördernde Orte in Mariahilf erfassen und stärken

Ziel 6: Bewusstsein für gesundheitsfördernde Orte

Ziel 7: Grätzlexpertise

Bezirk gesund gestalten und nutzen

Ziel 8: Gesundheitsaspekte in der Planung

Ziel 9: Angebote im öffentlichen Raum

Ziel 10: Gesundheitserhaltung für die Zukunft (sozialer Umwelt- und Klimaschutz)

Mit Empowerment die Resilienz stärken

Ziel 11: tragfähige Kooperationen

Ziel 12: aufsuchende Sozial- und Gemeinwesenarbeit

Brücken bauen - Gemeinschaftskompetenz stärken

Ziel 13: Fürsorge für bedürftige Menschen

Ziel 14: Nachbarschaftliches Zusammenleben





Bezirksgesundheitsziele – Teil von WiG-Programm „Gesunde Bezirke“

Ausgangsbasis für die Erarbeitung der Bezirksgesundheitsziele Mariahilf sind die Wiener Gesundheitsziele 2025, die mit körperlicher, geistig-seelischer und sozialer Gesundheit den fachlichen Rahmen bieten. In enger Abstimmung mit dem Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele der Stadt Wien erfolgte die Entwicklung der Mariahilfer Gesundheitsziele in den sechs definierten Aktionsfeldern. Dafür wurden zwischen 2020 und 2021 sowohl Organisationen als auch engagierte Privatpersonen eingebunden, die in ihrer Arbeit die Themen, Probleme, Meinungen und Interessen der Leute wahrnehmen, aufnehmen analysieren und filtern. „Partizipation ist wichtig, damit die Menschen die Möglichkeit haben mitzuentscheiden. Gemeinsam wurde gebrainstormt, diskutiert und entwickelt“, beschreibt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart den Werdegang der Gesundheitsziele, der von WiG-Gesundheitsreferent Christian Körbler begleitet wurde. Die Gesundheitsziele Mariahilf sind Teil des Programms „Gesunde Bezirke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und können unter https://www.wien.gv.at/mariahilf/pdf/gesundheitsziele-2021.pdf heruntergeladen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at