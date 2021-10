oekostrom AG: Wie geht nachhaltiges Unternehmertum? Martin Rohla am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Martin Rohla ist Unternehmer, Investor, Juror bei 2 Minuten 2 Millionen und Biobauer. Als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Goodshares GmbH investiert er in nachhaltige Unternehmen, unterstützt diese beim Aufbau oder gründet selbst. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Rohla mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Tom Rottenberg über Greenwashing, Social Businesses und darüber, welche Eigenschaften Unternehmer:innen heute haben müssen.

Ohne den Aspekt der Nachhaltigkeit wird es in Zukunft kein erfolgreiches Unternehmertum mehr geben, ist sich Rohla sicher: „Wir erleben gerade die größte und positivste Revolution der Menschheitsgeschichte: Nachhaltigkeit wird zum Hauptthema. Seit die großen Venture-Capital-Gesellschaften bei jedem Investment fragen: ‚Wo ist der soziale und ökologische Impact?‘ hat das einen unglaublichen Effekt, der von den Konsument:innen ausgelöst wurde.“

Rohlas „Tipp am Freitag“: „Der erste Tipp: Nutzt den öffentlichen Verkehr! Gerade in Österreich ist die öffentliche Verkehrsanbindung so sensationell, dass ich seit einigen Jahren versuche, möglichst viel U-Bahn und Bahn zu fahren. Der zweite Tipp: Keine Produkte aus industrieller Tierhaltung essen! Wir wissen alle, dass die industrielle Tierhaltung der größte Umweltverpester von allen ist.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 22. Oktober 2021. Zu Gast ist Umweltökonomin Sigrid Stagl zum Thema „Ökologisches und zukunftsfähiges Wirtschaften“.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

