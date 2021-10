Verbesserte Rahmenbedingungen durch deutliche Erhöhung der Stunden von Assistent*innen in Kindergartengruppen

Bildungsstadtrat Wiederkehr präsentiert jähriliche Zusatzinvestition von 13 Mio € im Elementarbereich

Wien (OTS) - Verbesserte Rahmenbedingungen durch Erhöhung der Stunden von Assistent*innen in Kindergartengruppen

Im Regierungsprogramm der Fortschrittskoalition für Wien wurde vereinbart, dass sich die Rahmenbedingungen im elementarpädagogischen Bereich schrittweise wesentlich verbessern sollen. Dies erfolgt nach der schon begonnenen Aufstockung der Sprachförderkräfte in einem nächsten Schritt mit der Verdopplung von Assistent*innenstunden von derzeit 20 auf 40 Wochenstunden pro Kindergartengruppe. Die Stadt Wien – Kindergärten fördert im Rahmen des Modells „Beitragsfreier Kindergarten“ derzeit ca. 730 Kindergartengruppen bei insgesamt 430 Trägerorganisationen. In der Wiener Kindergartenverordnung (WKGVO) ist festgehalten, dass in einer Kindergartengruppe ein*e Kindergartenpädagog*in im Ausmaß einer Vollbeschäftigung und ein*e Assistent*in mit einer Arbeitszeit von mindestens 20 Wochenstunden gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bereits mit Start des nächsten Kindergartenjahres im September 2022 werden sich die Rahmenbedingungen in jenen 730 Kindergartengruppen in Wien (städtische und private Kindergartengruppen) durch die Verdopplung der Assistent*innenstunden wesentlich verbessern.

Deutliche Entlastung der Kindergartenpädagog*innen

Demnach werden die Stunden der Assistenzkräfte ab September 2022 verdoppelt. Die Assistenzkräfte unterstützen schon jetzt die pädagogische Arbeit im Kindergarten, stehen aber momentan nur für 20 Stunden in den Gruppen zur Verfügung. Derzeit ist ihr Tätigkeitsbereich von vielen Nebenaufgaben geprägt. Sie kümmern sich etwa um die Vorbereitung und das Bereitstellen des Mittagessens sowie der Jause, viele Assistent*innen müssen nebenbei auch Putzen. Dem wird in Zukunft begegnet , indem in jeder Gruppe eine Assistenzkraft mit 40 Stunden angestellt wird. Das heißt, in jeder Kindergartengruppe wird in Zukunft eine Pädagogin und eine Person, die die Arbeit der Pädagogin voll unterstützt, in der Arbeit mit den Kindern eingesetzt.

Dazu Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Verdoppelung der Stunden von Assistent*innen im elementaren Bereich wird zu einer deutlichen Entlastung der Pädagog*innen in den Kindergärten in Wien führen. Hier investiert die Stadt weitere 13 Mio € jährlich, um die Rahmenbedingungen und damit Qualität in der für den Bildungsweg unserer Jüngsten so wichtigen ersten Bildungseinrichtung deutlich zu verbessern. Diese Verordnung betrifft sowohl städtische als auch private Kindergartengruppen und wird ein wesentlicher Schritt zur weiteren Anhebung der Betreuungsqualität an Wiener Kindergärten sein.“

