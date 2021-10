Per Mausklick die psychosoziale Gesundheit verbessern

Die neue Onlineplattform wohlfuehl-pool.at unterstützt das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

Wien (OTS) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den 10. Oktober zum internationalen Tag der psychischen Gesundheit erklärt. Mit Information und Kampagnen wird auch heuer wieder auf die Förderung der psychischen Gesundheit von Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht. Auch die neue Onlineplattform https://www.wohlfuehl-pool.at unterstützt mit zahlreichen niederschwelligen Angeboten das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

„Während der Corona-Pandemie hat die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche stark zugenommen. Um hier gegenzusteuern, stellt die Bundesregierung bis Ende 2022 13 Mio. Euro zur Bewältigung akuter psychischer Probleme von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Damit werden niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote ermöglicht. Darüber hinaus wird es über die Österreichische Gesundheitskasse bis 2023 300.000 zusätzliche Psychotherapiestunden geben.“, berichtet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. „Weitere Unterstützung bietet die neue Online-Plattform WohlfühlPOOL. Hier werden Informations- und Unterstützungsangebote in einem zeitgemäßen Format gebündelt. Sie sind digital verfügbar, werden mit erfahrenen Partner:innen umgesetzt und können kostenfrei in Anspruch genommen werden.“

Eine Reihe von Studien belegen, dass vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Zuge der COVID-Krise besonders stark psychisch belastet waren. Sorgen um die eigene Zukunft und Gesundheit sowie zusätzliche Belastungen etwa durch Distance-Learning, soziale Isolation oder Arbeitslosigkeit der Eltern haben die Lage weiter verschärft. Die neuen niederschwelligen Angebote zur Förderung der psychosozialen Gesundheit bieten nun einfache und zugleich wirkungsvolle Unterstützung.

Online-Plattform mit praktischen Werkzeugen

Im Rahmen des Schwerpunktes „Gesundheitsförderung 21+“des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aktuell neben mehrjährigen Gesundheitsförderungsprojekten der Zugang zu primär digitalen, niederschwelligen Angeboten für psychosoziale Gesundheit gefördert. Auf https://www.wohlfuehl-pool.atsteht dazu ein Bündel an praktischen Werkzeugen zur Verfügung, die im laufenden Schuljahr noch erweitert werden. Gemeinsam haben sie ein Ziel: Kinder und Jugendliche sollen in ihren Lebenswelten – Familie, Schule, Freizeit – gesund aufwachsen können.

Die Online-Plattform WohlfühlPOOL wurde im Rahmen des Schwerpunktes „Maßnahmen zur Förderung der psychosozialen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ erstellt und wird in Kooperation mit dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) umgesetzt. Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern sowie Multiplikator/innen in ihrem Umfeld.

Aktuell sind folgende Angebote über https://www.wohlfuehl-pool.at verfügbar:

Eine Webinarreihe mit kostenlosen Online-Vorträgen greift aktuelle Themen der psychosozialen Gesundheit wie zum Beispiel „Resilienz“ oder „Stressbewältigung“ auf. Bezugspersonen werden Möglichkeiten vermittelt, wie junge Menschen besonders jetzt gut gestärkt werden können. Zielgruppe sind Pädagog/innen, Schulleiter/innen und interessierte schulische Akteur/innen. Lehrer/innen können anlässlich eines Webinars am 6. Oktober eine persönliche kostenlose Test-Auswertung ihrer Gesundheitsressourcen erhalten.

