Timberland eröffnet neuen Store in München (FOTO)

München (ots) - PURPOSE-ORIENTIERT & DIGITAL INNOVATIV: TIMBERLANDS NEUER STORE

Am 9. Oktober eröffnet Timberland in der Neuhauser Straße 2 in München einen Store nach neuestem Purpose-Led Design Konzept. Als natürliche Oase bietet der Standort in bester Innenstadtlage eine 104 m2 große Verkaufsfläche. Die Kreation einer grünen Atmosphäre lässt den Kunden in ein Abenteuer aus Natur und Technologie eintauchen und bietet ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis.

Natürliche Elemente erinnern subtil an Timberlands Selbstverpflichtung 50 Millionen Bäume zu pflanzen und die Vision bis 2030 das gesamte Sortiment klimaneutral herzustellen. Für die Monitore sowie die Beleuchtung wird eine revolutionäre, vollständig nachhaltige LED-Technologie eingesetzt.

"Die Zukunft des intelligenten Einzelhandels liegt in einem nahtlosen Kundenerlebnis, das den physischen und den digitalen Raum wirklich miteinander verbindet," sagt Mariano Alonso, Vice President/General Manager, EMEA.

Der Store verbindet Mode und Natur, unterstreicht die Bemühungen der Marke und bietet ein umfassendes Footwear und Apparel Sortiment für Männer und Frauen. Die Produktpalette umfasst die neuesten Kollektionen, kuratierte Kollaborationen sowie Energy Stories, die sich an die Gen Z richten. Der ideale Ort für Adventurous Doer.

