7.000 Teilnehmer*innen bei SJ-Kundgebung “Kurz muss gehen!”

SJ-Stich: “Unsere Staatskassa ist kein ÖVP-Selbstbedienungsladen. Der Rücktritt von Bundeskanzler Kurz ist alternativlos”

Wien (OTS) - Am Donnerstagabend versammelten sich rund 7.000 Menschen vor der ÖVP-Zentrale, um gegen eine weitere Fortsetzung der Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz zu demonstrieren. “Ein Bundeskanzler, der mit seinem engsten Umfeld im Zentrum von Korruptionsermittlungen steht, kann nicht länger Kanzler sein. Unsere Staatskasse ist kein ÖVP-Selbstbedienungsladen. 7.000 Menschen haben das heute eindrucksvoll unterstrichen”, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).

Stich kündigt sogleich weitere Protestaktionen bis zur Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag an. “Die aktuellen Entwicklungen bringen das Fass endgültig zum überlaufen. Einmal mehr: Wir werden keinen Tag Ruhe geben, bis das System Kurz dorthin verschwunden ist, wo es hingehört: In der politischen Bedeutungslosigkeit”, so Stich.

Zugleich nimmt Stich auch alle anderen Parteien in die Pflicht “Jede politische Partei muss sich nun entscheiden, auf welcher Seite sie steht. Das gilt ganz besonders für die Grünen, die Kurz noch immer die Stange halten. Es ist Zeit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit einen Dienst zu erweisen.” so Stich abschließend.

