RESIDENT EVIL

WELCOME TO RACCOON CITY / Kinostart am 25. November 2021 / Trailer ab sofort online! (FOTO)

München (ots) - Nachdem im Jahr 2017 der sechste und letzte Teil der erfolgreichen RESIDENT-EVIL-Franchise mit Milla Jovovich in den Kinos lief, die weltweit an der Kinokasse mehr als 1,2 Milliarden Dollar eingespielt hat, ist es nun Zeit für eine neue Generation im RESIDENT EVIL Universum: Es geht zurück zum Ursprung des Bösen! RESIDENT EVIL - WELCOME TO RACCOON CITY wartet auf mit einem bemerkenswerten Cast, einer brandneuen Adaption, die sich sehr nah an den klassischen Survival-Horror-Spielen von Capcom orientiert, und einer zeitgemäßen Umsetzung. Der Film ist der Beginn einer neuen Welt ...

Die Ursprungsgeschichte spielt im Jahr 1998. Raccoon City, einst die florierende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut. Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer. Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter der Umbrella Corporation aufzudecken und die Nacht zu überstehen.

Hier geht's zum Trailer:

https://youtu.be/HNWdtZzSnyE

Eine spannende Besetzung schlüpft in die Rollen der legendären Spielfiguren: Kaya Scodelario (MAZERUNNER) spielt Claire Redfield und Hannah John-Kamen (ANT-MAN AND THE WASP) Jill Valentine. Robbie Amell (Upload) übernimmt die Rolle des Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) die von Albert Wesker, Avan Jogia (ZOMBIELAND 2: DOPPELT HÄLT BESSER) wird als Leon S. Kennedy zu sehen sein und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin.

Produzenten bei dieser Ursprungsgeschichte sind Robert Kulzer von Constantin Film, James Harris für Tea Shop Productions und Hartley Gorenstein. Executive Producer ist Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG, zusammen mit Victor Hadida von Metropolitan Films. Alex Zhang ist Co-Executive Producer und Dylan Tarason von Constantin Film Co-Produzent. Gemeinsam mit Drehbuchautor und Regisseur Johannes Roberts wurde eine Adaption konzipiert, die enge Verbindungen zu Capcoms klassischen Survival-Horror-Spielen hat.

Kinostart: 25. November 2021 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia, Neal McDonough

Regie & Drehbuch: Johannes Roberts

Produzenten: Robert Kulzer, James Harris, Hartley Gorenstein

