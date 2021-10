Wertschätzung schafft Wertschöpfung – Konsumenten erleben Landwirtschaft hautnah

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 16. Oktober 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Woher kommt mein Essen? Wie schaut moderne Tierhaltung am Bauernhof aus? Wie rüsten sich Landwirtinnen und Landwirte, um wettbewerbsfähig zu bleiben? In der „Woche der Landwirtschaft“ waren Konsumenten eingeladen, auf zahlreichen Höfen in ganz Österreich vorbeizuschauen und ins Gespräch zu kommen. Wer weiß, woher sein Essen kommt, wie es produziert wird, wie viel Arbeit dahintersteckt, der achtet auch beim Einkaufen vermehrt auf regionale Produkte, sind die Produzenten überzeugt. Schon eine kleine Änderung im Einkaufsverhalten hätte große Auswirkungen: würde jeder Haushalt 5 Euro mehr in regionale Lebensmittel investieren, würde das österreichweit 4340 neue Arbeitsplätze schaffen. Das „Land und Leute“ Team besucht bei der „Woche der Landwirtschaft“ zwei Bauern in Niederösterreich: einen landwirtschaftlichen Betrieb mit eigener kleiner Brauerei in Lichtenwörth und einen Hof in Eggendorf am Walde mit Tierhaltung und Gastwirtschaft.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 16. Oktober:

*Herbstliches Brauchtum: Schafaufbratln

Wenn im Herbst die Schafe von den Almen zurück sind, wird es im Salzburger Lungau Zeit für das traditionelle „Schafaufbratln“. Bei gemütlichem Zusammensein wird ein spezielles Lammgericht genossen.

*Gesunder Rücken im Fokus

Rückenschmerzen sind Hauptursache für Krankenstände und Arbeitsunfähigkeit. In Puchberg am Schneeberg lernen Betroffene bei der Gesundheitswoche der SVS mit welchen Übungen sie den Bewegungsapparat stärken.

*Der Land und Leute Favorit

Wer wird Publikumsliebling? In Runde zwei stellen sich die erste Sennschule des Burgenlands und ein innovativer Reisbauer aus der Steiermark der „Land und Leute“ Favoritenwahl.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

