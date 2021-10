VP-Melchior an SPÖ-LH Kaiser: „Rote Doppelmoral ist nicht mehr zu toppen“

Peter Kaiser war sechs Jahre lang selbst Beschuldigter wegen Untreue - Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen

Wien (OTS) - „Die rote Doppelmoral ist nicht mehr zu toppen. Dass Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sich heute zu Wort meldet, um Bundeskanzler Sebastian Kurz zu attackieren, ist angesichts der eigenen Vergangenheit des SPÖ-Politikers völlig absurd. Denn für Peter Kaiser, der in der Causa Top Team selbst sechs Jahre lang Beschuldigter wegen Untreue war, sollte der Grundsatz gelten: ‚Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen‘. Kaiser ist aber längst nicht der einzige prominente Sozialdemokrat, der in der Vergangenheit in einen Konflikt mit dem Gesetz geraten ist. So wurde gegen Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann in der sogenannten Inseraten-Affäre ermittelt“, reagiert der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, auf die Wortmeldung des SPÖ-Landeshauptmanns.

