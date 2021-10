NEOS zu ÖVP-Erklärungen: Türkises Establishment klammert sich mit aller Kraft an die Macht

Hoyos: „Obwohl immer mehr Menschen in Österreich sagen ‚es reicht‘, steht das ÖVP-Establishment hinter einem Kanzler unter Korruptionsverdacht. Österreich hat besseres verdient.“

Wien (OTS) - „An den Erklärungen sieht man, dass sich das türkise Establishment mit aller Kraft an die Macht klammert“, kommentiert NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos die veröffentlichten Erklärungen der ÖVP-Landeshauptleute und -Regierungsmitglieder. „Obwohl immer mehr Menschen in Österreich sagen ‚es reicht‘, steht das ÖVP-Establishment hinter einem Kanzler unter Korruptionsverdacht. Österreich hat besseres verdient, als die türkise Machtbesessenheit. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Dieser Kanzler ist nicht handlungsfähig und kann nicht länger im Amt bleiben. Für ihn als Person gilt die Unschuldsvermutung, aber eine Amtsunfähigkeit ist ganz eindeutig gegeben.“ Was es jetzt brauche, sei ein Schulterschluss all jener Menschen, die sich einen Neustart in Österreich wünschen, so Scherak. „Wir müssen alle Sümpfe, die Korruption, den Postenschacher und den Machtmissbrauch hinter uns lassen – und gemeinsam in ein neues, transparentes und zukunftsfähiges Österreich starten. Wir gehen zuversichtlich in die Gespräche um dieses neue Österreich endlich auf den Weg zu bringen.“

