Herbstprogramm auf Schloss Hof

Herbstfest, Herbstferien und letztes Monat der Sisi-Schau

St.Pölten (OTS) - Am kommenden Wochenende, Samstag, 9., und Sonntag, 10. Oktober, geht in Schloss Hof ein Herbstfest über die Bühne, das mit einem „Bunten Herbstmarkt“ am Gutshof, einem „Kunterbunten Herbst-Basteln“ in der Kinder- und Familienwelt, Kürbis- und Gemüseschnitzkunst, einem Konzert des Bläserensembles Unique Horns, einer Alpaka-Wanderung sowie Pony-Reiten und Kutschenfahrten (jeweils von 14 bis 16 Uhr) ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie bietet. Im Rahmen des Herbstfestes werden auch - in Kleinmengen und solange der Vorrat reicht - Blumenzwiebeln aus den Gärten von Schloss Hof verschenkt.

Von Samstag, 23., bis Sonntag, 31. Oktober, warten dann „Gruselige Herbstferien“ u. a. mit einem Grusellabyrinth, einer Gespenster-Bastelwerkstatt in der Kinder- und Familienwelt (täglich von 11 bis 17 Uhr), einer lustig-schaurigen Alpaka-Wanderung (am 23., 24., 30. und 31. Oktober jeweils von 11 bis 17 Uhr), einer Gruselkutsche und Geisterreiterin (von 23. bis 26. und 30. bis 31. Oktober jeweils von 14 bis 16 Uhr), einem Besen-Parcours, Fotostationen für Selfies, dem Mitsing-Musical „Das kleine Vampir-ABC“ mit Gernot Kranner (am 26. und 31. Oktober jeweils ab 11 und 15 Uhr) sowie „Der Zauberkürbis“ mit Kasperl & Co. (am 30. Oktober ab 12, 13.30 und 15 Uhr).

Schließlich läuft noch bis 1. November die Sisi-Sonderausstellung, in deren Rahmen am 10. Oktober ab 14 und 16 Uhr Maya Hakvoort als Kaiserin Elisabeth auftritt und ein Programm von „Nichts ist schwer“ über „In Palästen geboren“ bis zu „Ich gehör nur mir“ singt.

Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

