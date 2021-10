Die 2 Spiele der letzten Chance: Die WM-Qualifikation zur Primetime live im ORF

Auftakt am 9. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1 gegen Färöer, am 12. Oktober gegen Dänemark

Wien (OTS) - Es ist die „Runde der Wahrheit“ für das Nationalteam:

Will man die Chance auf eine direkte Teilnahme an der WM 22 wahren, müssen aus den beiden anstehenden Qualifikationsspielen zwei Siege her. Am Samstag, dem 9. Oktober 2021, trifft die ÖFB-Elf um 20.15 Uhr in ORF 1 auf Färöer. Aus Thorshaven melden sich Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich. Am Dienstag, dem 12. Oktober, bekommt es Österreich um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dem Gruppen-Ersten Dänemark zu tun. In Kopenhagen kommentieren Oliver Polzer und Roman Mählich. Beide Spiele werden im Studio von Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer analysiert.

Zu den WM-Qualifikationsspielen schnüren sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF Fußball im Web und via App ein Gesamt-Package, das von österreichweit verfügbaren Live-Streams der Spiele und Video-on-Demand-Angeboten über Live-Ticker und Vorschauen sowie Analysen bis zu einem ausführlichen Tabellenteil reicht. Auch der ORF TELETEXT informiert auf seinen Fußball-Seiten umfassend über das Abschneiden der österreichischen National-Elf.

