Ottenschläger plädiert für neuen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der Österreichischen Verkehrspolitik

ÖVP-Verkehrssprecher: Beim Klimaticket hat sich die Zusammenarbeit sehr bewährt, es braucht auch regionale Lösungen im Schienen- und im hochrangigen Straßennetz

Wien (OTS) - Mit der Einigung beim Klimaticket sei ein wichtiger Schritt gelungen: „Wir haben ein preislich sehr attraktives Angebot für den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich geschaffen“, sagt heute, Donnerstag, ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger anlässlich der Sitzung des Verkehrsausschusses. „Wichtig ist jetzt, dass wir auch ein entsprechendes Angebot an Verbindungen schaffen, um einen Umstieg auf die „Öffis“ für möglichst viele Menschen weiter zu attraktiveren. Notwendige Lückenschlüsse - sowohl im Straßen- als auch im Schienennetz - müssen entsprechend in Kooperation mit den Bundesländern umgesetzt werden“, so Ottenschläger. „Oberste Priorität hat dabei für uns immer die Verkehrssicherheit, dafür gibt es auch einen breiten Konsens über Parteigrenzen hinweg. Aber auch die regionale Bevölkerung, die von Verkehr schwer belastet sein kann, muss im Mittelpunkt unserer Politik stehen“.

Ökosoziale Steuerreform als Wettbewerbsvorteil für umweltfreundliche Verkehrsträger

„Erstmals wird in Österreich ein Preis für die Emission von CO2 festgelegt“, so Ottenschläger. „Das ist eine gravierende Systemumstellung, die wir entsprechend behutsam umsetzen werden, um den Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich auf diese Transformation einzustellen“, erklärt der ÖVP-Verkehrssprecher. „Mit der Bepreisung wird der eigene CO2 Ausstoß noch stärker ins Bewusstsein rücken, was auch bereits zu individuellen Verhaltensänderungen führen kann. Auf der Kostenseite räumen wir ökologischen Verkehrsträgern damit einen - sich mit jedem CO2-Preissprung verstärkenden - Wettbewerbsvorteil ein, aus dem sich ein gewisser Lenkungseffekt ergeben wird. Unser Ziel ist es, dass sich die Angebote an öffentlichem Verkehr am Markt durchsetzen können“, schließt der ÖVP-Verkehrssprecher. (Schluss)

