In den 19 Wiener Schnupfen-Checkboxen wird nun auch gegen COVID-19 geimpft

Wien (OTS) - Die Schnupfen-Checkboxen waren und sind immer noch ein zentraler Baustein dafür, die hausärztliche Versorgung für die WienerInnen und Wiener in der laufenden Pandemie sicherzustellen. Da sich gerade die 4. Welle aufbäumt, werdenm die Schnupfen-Checkboxen erweitert. Ab sofort kann neben einem Test auf SARS-CoV-2 und einer hausärztlichen Abklärung in den 19 bestehenden Boxen auch gegen COVID-19 geimpft werden. Damit wird das bestehende Angebot an terminlosen Impfangeboten in Wien stark ausgebaut.

Das sind die Standorte der Schnupfen-Checkboxen, in denen ab sofort auch gegen COVID-19 geimpft wird:

- 1020, Tandelmarktgasse 7–11

- 1030, Landstraße Hauptstraße 137

- 1030, Obere Viaduktgasse 30–34

- 1050, Zeuggasse 3

- 1090, Spittelauer Platz 1–2

- 1100, Gellertgasse 61–55

- 1100, Zohmanngasse 42

- 1110, Mühlsangergasse 42

- 1120, Koppreitergasse 8–10

- 1140, Felbingergasse 113–115

- 1150, Goldschlagstraße 53–55

- 1170, Veronikagasse 20–22

- 1180, Alsegger Straße 57

- 1200, Universumstraße 22

- 1210, Floridusgasse 48

- 1210, Hopfengasse 3–5

- 1210, Sebaldgasse 8

- 1220, Schrödingerplatz 1

- 1230, Mehlführergasse 16–18

Dieses breite Angebot an hausärztlicher Abklärung und COVID-19-Schutzimpfung ist das Ergebnis einer professionellen Zusammenarbeit gemeinsam von Stadt Wien, Ärztefunkdiesnst und Arbeiter-Samariterbund, Rotes Kreuz, Grünes Kreuz, Johanniter und Malteser betrieben.

Hinweise

Für eine Impfung in einer der 19 Schnupfen-Checkboxen ist keine Terminanmeldung nötig. Es kann aber vor Ort zu Wartezeiten kommen, je nachdem wie lange die hausärztliche Abklärung bereits anwesender Personen dauert.

Personen, die jünger als 18 Jahre sind, erhalten das Vakzin von BioNTech/Pfizer und alle Personen, die 18 Jahre oder älter sind, können frei zwischen den Vakzinen von Johnson&Johnson und BioNTech/Pfizer wählen. Mitzubringen ist lediglich ein Lichtbildausweis und – sofern vorhanden – eine E-Card.



