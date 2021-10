Apnoetauchen, Illusion Traumjob und Obdachlosigkeit in „Fannys Friday“ am 8. Oktober in ORF 1

Anschließend: „Fannys Friday Doku“ zu „Die ganze Wahrheit über die Lüge“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 8. Oktober 2021, widmet sich „Fannys Friday“ um 15.40 Uhr in ORF 1 folgenden Themen: Illusion Traumjob:

Reporterin Paula geht der Frage nach, ob es den perfekten Job überhaupt gibt. Apnoetauchen – Reporterin Kathi hat die Sportart im Selbstversuch ausprobiert. Und: „Fragen, die du immer stellen wolltest“ – diesmal zu Obdachlosigkeit. Die anschließende „Fannys Friday Doku: Die ganze Wahrheit über die Lüge“ begibt sich auf eine detektivische Reise durch die Welt der Unwahrheiten. Danach widmet sich „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ verletzten Wildtieren und anderen Exoten, bevor eine neue Folge von „Die Superkräfte der Tiere“ präsentiert wird und „Ausgetrickst“ mit einer magischen Ausgabe an den Start geht.

„Fannys Friday“ – Das Magazin (15.40 Uhr)

Illusion Traumjob: Gibt es so etwas wie den perfekten Job – der immer Spaß macht? Und ist das auch erstrebenswert? Reporterin Paula hat sich auf die Sinnsuche gemacht.

Apnoetauchen: Tief Luft holen und abtauchen. Beim Apnoetauchen wird ohne Sauerstoffflasche getaucht, so lange die Luft in der Lunge reicht. Reporterin Kathi hat im Becken trainiert, um es dann im See auszuprobieren. Dazu muss sie auch ihre Angst vor offenem Gewässer und vor Fischen überwinden.

Weiters aus der neuen Rubrik: „Fragen, die du immer stellen wolltest“ – zu Obdachlosigkeit: Mehr als 20.000 Menschen in Österreich haben keinen fixen Wohnort, viele von ihnen leben auf der Straße. Wie sieht der Alltag aus? Was verletzt am meisten? Was kann helfen? Nina, Helmut und Christopher haben die „Fragen, die du immer stellen wolltest“ beantwortet.

„Fannys Friday Doku: Die ganze Wahrheit über die Lüge“ (16.10 Uhr) Lügen sind in fast allen Kulturen tabu und trotzdem weitverbreitet. Die Wissenschaft unterscheidet folgende Kategorien: Lügen mit betrügerischer Absicht, kleine Flunkereien und Unwahrheiten aus Höflichkeitsgründen. Kleine Kinder sind noch gnadenlos ehrlich, aber ab welchem Alter sind sie fähig, andere zu täuschen?

Die Kriminalistik versucht anhand von Mimik, Gestik und Körperfunktionen herauszufinden, ob jemand die Unwahrheit sagt. Lügendetektoren lieferten bisher keine eindeutigen Ergebnisse und auch die Nase wächst nicht in die Länge wie bei Pinocchio. Und doch ist die Nase ins Visier der Lügenforschung geraten. Bei Aufregung verändert sich die Temperatur im Gesicht, die Nasenspitze wird messbar kühler, während sich Stirn und Wangen erwärmen. Auch Mikroexpressionen können entlarven, denn Emotionen lösen unbewusste Reaktionen der Gesichtsmuskel aus, die nicht manipuliert werden können.

„Das Waisenhaus für wilde Tiere“, „Die Superkräfte der Tiere“ und „Ausgetrickst“

Auch nach „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 16.40 Uhr stattet „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ der weitläufigen Tierrettungsstation „Harnas“ am Rande der Kalahari-Wüste einen Besuch ab. Eine neue Folge von „Die Superkräfte der Tiere“ (17.10 Uhr) widmet sich u. a. den Hamsterbacken und den nächtlichen Jagdkünsten von Alligatoren. Anschließend kann sich Jung und Alt auf eine Episode von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen. Darin zaubert der Magier aus einem winzigen Transportbehälter ein ganzes Minigolfset hervor. Andi Knoll ist im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

