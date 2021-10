„dokFilm“-Premiere für ORF/BR-Zweiteiler „Meine Stadt / Deine Stadt“: Mit Alfred Dorfer in München und Luise Kinseher in Wien

Am 10. und 17. Oktober in ORF 2; weitere Sendungen zum 60. Geburtstag von Alfred Dorfer in ORF III und Ö1

Wien (OTS) - Luise Kinseher und Alfred Dorfer sind zwei der beliebtesten Kabarettisten aus München und Wien. Beide verbindet eine facettenreiche Liebe zu ihrer Heimat, die sie in der neuen, zweiteiligen ORF/BR-Koproduktion „Meine Stadt / Deine Stadt“ von Andreas Ammer – zu sehen im ORF-„dokFilm“ am Sonntag, dem 10. und 17. Oktober – mit ihrem Gegenüber und dem Publikum teilen. Die beiden haben einander in jeweils „ihre“ Stadt eingeladen und sich gegenseitig Aufgaben gestellt, um an ihrem jeweiligen Heimatort „geheime“ Plätze und besondere Menschen kennenzulernen. Den Auftakt macht am kommenden Sonntag um 23.05 Uhr in ORF 2 Teil eins: der München-Ausflug von Alfred Dorfer, der tags darauf, am 11. Oktober, 60 wird. Eine Woche später, am Sonntag, dem 17. Oktober, präsentiert der „dokFilm“ um 23.05 Uhr in ORF 2 „Mit Luise Kinseher in Wien“.

Apropos Alfred Dorfer: Zum 60. Geburtstag würdigt ORF III den Publikumsliebling von 12. bis 15. Oktober mit einem Schwerpunkt. Zum Auftakt steht am Dienstag, dem 12. Oktober, das Kultprogramm „Badeschluss“ (22.45 Uhr) auf dem Spielplan. Am Donnerstag, dem 14. Oktober, blickt der Jubilar in der ORF-III-„Donnerstag Nacht“ auf sein kabarettistisches Werk zurück: „bisjetzt“ (21.55 Uhr) bilanziert vier Solo- und etwa ein Dutzend weiterer Programme, die er gemeinsam mit Kollegen auf die Bühne gestellt hat, zu einer Art Lebensprogramm. Am Freitag, dem 15. Oktober, um 20.15 Uhr, wirft die Sendung „Alfred Dorfer: Das Beste zum 60. Geburtstag“ einen Blick auf die vielseitige Karriere des österreichischen Ausnahmekünstlers und lässt ihn mit Anekdoten und Glückwünschen bekannter Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter hochleben. Um 21.35 Uhr ist Dorfer neben Roland Düringer und Monica Weinzettl in seiner Paraderolle als Herr Weber im Spielfilm „MA 2412 – Die Staatsdiener“ zu erleben.

Ö1 gratuliert dem vielseitigen Künstler bereits am Samstag, dem 9. Oktober, um 9.05 Uhr mit einem „Hörbilder“-Porträt.

Flimmit (https://flimmit.at) feiert den Jubilar mit einem „Best of“ seines Schaffens: Auf dem Programm stehen neben seinem Kabarettprogramm “Badeschluss” u. a. zahlreiche Kultfilme wie „Muttertag“, „Wanted“, „Poppitz“, „Hinterholz 8“ und natürlich Dorfer in seiner Paraderolle als Herr Weber in der Serie „MA 2412“.

Mehr zum Inhalt von „Meine Stadt / Deine Stadt“:

Die beiden Städte Wien und München haben viel gemeinsam – und doch trennt sie einiges. In Form eines filmischen Zweiteilers in Gestalt zweier Städteporträts der besonderen Art nehmen sie wechselseitig aufeinander Bezug. Es geht darum, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Metropolen herauszuarbeiten. Was ist jeweils typisch, was davon ähnlich, was ganz anders? Die Perspektive, aus der diese Phänomene wahrgenommen werden, ist jeweils der fremde Blick – will heißen: Der österreichische Kabarettist Alfred Dorfer, geboren und arbeitend in Wien, erkundet im ersten Teil München. Dorfers deutsches Pendant, die Kabarettistin und Schauspielerin Luise Kinseher, vielen bekannt als Mama Bavaria vom Nockherberg in München, macht sich im zweiten Teil der Produktion auf nach Wien, um das besondere dieser Stadt aus Sicht eines Münchner Originals zu entdecken.

Die Orte, die Luise Kinseher und Alfred Dorfer füreinander ausgesucht haben, liegen großteils jenseits der Touristenströme und führen doch hinein in die innerste Seele der Städte München und Wien. Entstanden sind so zwei völlig unterschiedliche Sendungen, in denen die Publikumslieblinge die jeweils andere Stadt allein und völlig unvorbereitet entdecken. Sie zeigen neben bekannten Seiten auch ein unbekanntes Wien und ein anderes München, Originale und Schicksale, unverwechselbare Menschen und unbekannte Attraktionen. Und immer kommt es dabei zu intensiven, menschlichen Begegnungen zwischen echten Wienern und waschechten Bayern.

So besucht Alfred Dorfer das berühmte Hofbräuhaus und den Olympiapark, lernt einen echten „Schwabinger Stenz“ kennen, der weiß, über welche Wiese Thomas Mann mittags zu seiner Mutter ging, wird in einem Trachtengeschäft eingekleidet, darf in aller Frühe beim Weißwurstmachen aushelfen und im Wirtshaus Großmarkthalle selbst die besten Münchner Weißwürste verkosten. Er unterzieht Klischeevorstellungen über München einem Härtetest und sucht das wahre Gesicht der Stadt.

Luise Kinseher verkauft Obst am Naschmarkt und erkundet Wiens kleinsten Friedhof, wo sie sich spontan fast ein Grab reserviert, findet das beste Wiener Kaffeehaus und lernt, was echte Wiener Musik ist. Sie sucht das Verborgene hinter den Postkartenansichten – liebenswerte Entdeckungen und Geheimtipps nicht ausgeschlossen.

