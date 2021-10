SPORTSTARS 2021 - die Ehrung für Wiener Sportlerinnen und Sportler

Wien (OTS) - Am Montag, den 18. Oktober, werden im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung die Wiener Sportstars des Jahres 2020 & 2021 ausgezeichnet. Nachdem im Vorjahr auf Grund von Corona viele (internationale) Bewerbe wegfielen, können die tollen Erfolge der Wiener Athletinnen und Athleten heuer wieder gebührend gefeiert werden.

Bürgermeister Michael Ludwig sowie Sportstadtrat Peter Hacker, Ehrenpräsident des Sportpool Wien, laden aus diesem Anlass in den ehrwürdigen Festsaal des Wiener Rathauses ein.

Veronika Kratochwil, ehemalige Wasserspringerin und Ö3-Moderatorin, wird charmant durch den Abend führen.

Gekürt werden folgende 7 Kategorien:

Sportler des Jahres – Nominierte:

Bilyk Nikola (Handball)

Vojta Andreas (Leichtathletik, Läufer)

Kalajdzic Sasa (Fußball)

Sportlerin des Jahres – Nominierte:

Krssakova Magdalena (Judo)

Alexandri Vasiliki (Synchronschwimmen einzel)

Eder Jasmin (Fußball)

Herrenmannschaft des Jahres - Nominierte Vereine:

HC Fivers WAT Margareten (Handball)

ASV Wien (Wasserball)

SV Arminen (Hallenhockey)

Damenmannschaft des Jahres – Nominierte Vereine:

AHTC Hockey (Feldhockey)

Alexandri Anna Maria & Alexandri Eirini Marina (Synchronschwimmen)

Altenhuber Louisa & Cavallar Valentina (Rudern - Leichtgewichts-Doppel-Zweier)





Außerdem werden die Behindertensportler:innen des Jahres gekürt.

Drei „Vereine des Jahres“, auf Vorschlag der Sportlandesdachverbände, werden für ihre außerordentliche und innovative Vereinsarbeit sowie ihr Engagement während der Coronazeit geehrt.

Der Sportpool Wien

2010 wurde der Sportpool Wien auf Initiative der ehemaligen Turmspringerin und Olympionikin Anja Richter ins Leben gerufen. Der Verein fördert unabhängig und zusätzlich zur Landesförderung Wiener Leistungssportler:innen. Gespeist wird der Sportpool Wien durch die sportbegeisterte Wiener Wirtschaft sowie die Stadt Wien. Gefördert werden Sportler:innen, die in olympischen bzw. paralympischen Disziplinen an den Start gehen. Seit dem Jahr 2010 konnten dank unserer engagierten Partner mehr als € 700.000,- an Fördergeldern für unsere Athlet:innen ausgeschüttet werden. Im Jahr 2021 werden insgesamt 49 Nachwuchs- und Leistungssportler:innen aus 18 verschiedenen Sportarten unterstützt.

Rückfragen & Kontakt:

Sportpool Wien

Annika Kirchberger-Zweidick, MA

0664/88 540 304

office @ sportpoolwien.at

www.sportpoolwien.at