Science Day 2021: Preisverleihungen für herausragende Forschungsleistungen in den Wirtschaftswissenschaften

Bundesminister Heinz Faßmann übergibt Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Wirtschaftswissenschafter Franz Wirl

Wien (OTS) - Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien stand am Science Day, am 7. Oktober 2021, im Zeichen herausragender Forschungsleistungen. Mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und der Oskar-Morgenstern-Medaille wurden zwei hochrangige Auszeichnungen verliehen.

Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, verlieh das Österreichische Ehrenkreuz im Namen der Republik Österreich an emer. Univ.-Prof. Franz Wirl, der für sein Lebenswerk als forschungsstärkster BWL-Professor im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet wurde. „Forschung ist der Motor für Erneuerungen in Gesellschaft und Wirtschaft schlechthin. Sie bildet den Nährboden für große Errungenschaften und leistet einen wertvollen Beitrag zu Information und Bildung der breiten Bevölkerung“, sagt Heinz Faßmann. „Die Tatsache, dass heute die langjährige Forschungsarbeit von Professor Wirl geehrt wird, die echten Vorbildcharakter für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hat, freut mich besonders. Durch seine jahrelange Tätigkeit in den Diensten von Forschung und Wissenschaft hat Franz Wirl auch zur Reputation Österreichs im In- und Ausland beigetragen.“

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vergab die Oskar-Morgenstern-Medaille bereits zum fünften Mal. Die diesjährige Preisträgerin, Muriel Niederle, ist Levin Professor an der Stanford University und trug mit ihrer Forschung zu Geschlechterunterschieden in Wettbewerbssituationen maßgeblich zur Diskussion des Bewerbungsverhaltens am Arbeitsmarkt bei. Sie ist die erste Frau, die mit der Oskar-Morgenstern-Medaille ausgezeichnet wird und war außerdem die erste weibliche Professorin mit Tenure an der Stanford University.

„Ich bin sehr dankbar diesen wichtigen Preis, die Oskar-Morgenstern Medaille, erhalten zu haben. Es wird mithelfen meiner Arbeit über Gender Differences zu noch mehr Beachtung und Aufmerksamkeit zu verhelfen. In diesem Sinne fühle ich mich besonders geehrt, die erste Frau zu sein, die diesen Preis bekommen hat und hoffe, dass ich nicht die einzige Frau bleiben werde“, sagt Niederle.

Jean-Robert Tyran, Vizerektor der Universität Wien, überreichte die Medaille zusammen mit Gerhard Sorger, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. „Mit Prof. Niederle ehrt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften eine Forscherin, die bahnbrechende Beiträge zur Wirtschaftswissenschaft geleistet hat. Darüber hinaus befasst sich ihre Forschung mit hochrelevanten Themen und trägt dazu bei, den Weg zu einer gerechteren Welt mit mehr Gleichberechtigung und Vielfalt zu ebnen“, so Vizerektor Tyran.

„Der Fakultät ist es ein Anliegen, Spitzenforschung in den Wirtschaftswissenschaften zu fördern und öffentlich sichtbar zu machen. Besonders freut es mich, dass beide Preisträger*innen des heutigen Science Day an unserer Fakultät gewirkt haben und nach wie vor eng mit ihr verbunden sind“, sagt Dekan Sorger.

Eine besondere Ehre war die Anwesenheit von Karin Morgenstern Papp, Tochter von Oskar Morgenstern. Der Ökonom und Mathematiker Oskar Morgenstern ist Inspiration und Namensgeber für die Medaille und für den Platz, auf dem die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften beheimatet ist. Oskar Morgenstern war Mitbegründer der Spieltheorie und bis 1938 Professor an der Universität Wien.

