Klavier-Abend mit Gregor Urban im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Der exzellente Pianist Gregor Urban bestreitet am Samstag, 9. Oktober, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) das vierte Konzert in der Kammermusik-Veranstaltungsreihe „Transdanube 2021“. Der Klavier-Abend beginnt um 19.30 Uhr. Urban interpretiert Stücke der Tondichter Beethoven, Schubert, Brahms und Zemlinsky. Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Studierende bezahlen nur 10 Euro. Die Zuhörerschaft soll die aktuellen Corona-Vorgaben befolgen. Weitere Informationen und Anmeldungen zum Konzert per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Für die Koordination aller Kultur-Termine im Saal im „Mautner Schlössl“ ist der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, zuständig. Auskünfte erteilt der Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

