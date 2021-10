Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 8.10.: „Auf dem Prüfstand“

Wien (OTS) - Bei Volker Obermayr diskutieren Markus Marterbauer (AK) und Franz Schellhorn (Agenda Austria) über Budget- und Arbeitsmarktpolitik – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 8. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Kommende Woche präsentiert die türkis-grüne Koalition den Haushalt für das nächste Jahr. Coronabedingt wird der Gesamtstaat weiterhin ein Defizit ausweisen, wenn auch deutlich geringer als heuer. Bei der Budgetkonsolidierung setzt die Regierung vor allem auf Wachstum. In „Saldo“ diskutieren Arbeiterkammer-Chefökonom Markus Marterbauer sowie Franz Schellhorn, Leiter der liberalen Denkfabrik Agenda Austria, den Koalitionskurs bei der Finanzplanung. Auch prallen in der Debatte die Meinungen aufeinander, welche Maßnahmen zu treffen sind, um die Zahl der Arbeitslosen nachhaltig zu senken.

