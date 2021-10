It's about the story, stupid! Ecker & Partner veröffentlicht Buch zu Litigation PR

Wien (OTS) - Die fortschreitende Etablierung und Professionalisierung von Litigation PR hat die Wiener Agentur für Öffentlichkeitsarbeit & Public Affairs zum Anlass genommen, dem Thema ein Buch zu widmen. In „Litigation PR – Storytelling, Strategie & rechtlicher Rahmen“ wird das Zusammenspiel zwischen Recht und Kommunikation von unterschiedlichsten Expert:innen beleuchtet sowie durch praxisnahe Erfahrungen untermauert.



7. Oktober 2021 - Über den Prozessausgang entscheidet das Gericht, aber wo wird noch Meinung gebildet, Partei ergriffen und das moralische Urteil gefällt? Im „Gerichtssaal der Öffentlichkeit“ gewinnt die Kommunikationsdisziplin Litigation PR immer mehr an Bedeutung. Die Herausgeberinnen des Werkes - Nicole Bäck-Knapp, Anna Harmer und Nele Renzenbrink von Ecker & Partner - haben gemeinsam mit Anwält:innen, Journalist:innen und Richter:innen die grundlegenden Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht und bieten einen breiten Überblick über das Thema – von den Grundlagen der Litigation PR über strategische Vorgangsweisen und Storytelling bis hin zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kommunikation mit vielen Beispielen aus der Praxis. Wie ein Anwalt aus der Dokumentation „Gerichtsverfahren in den Medien“ treffend formuliert: „Ich erfuhr als Anwalt schon früh, dass es nicht um das Recht geht. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Wenn man aus einem Gerichtssaal ein TV-Studio macht, muss man die Realität in eine Geschichte verwandeln, mit Guten, Bösen, Drama.“

Doch wie funktioniert dieses Storytelling im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung? „Basis der Litigation PR ist das Verständnis für rechtliche Zusammenhänge sowie für die Funktionsweise der medialen Wirklichkeitskonstruktion und dafür, wie diese zwei Bereiche laufend interagieren. In diesem Kontext soll das Buch Bewusstsein für beide Seiten der Akteur:innen schaffen. Ebenso soll es dazu dienen, einen umfassenden Überblick zu Reputationsmanagement im Gerichtssaal der öffentlichen Meinung zu bieten“ , so Nicole Bäck-Knapp.

Litigation PR – zentrales Instrument des öffentlichen Gerichtssaals

Die vielschichtigen Gründe für den steigenden Bedarf an professioneller Litigation PR liegen auf der Hand: Rechtliche Auseinandersetzungen werden zunehmend medial ausgetragen und rücken damit Unternehmen sowie deren Manager:innen in den Fokus des öffentlichen Interesses. Das birgt Potenzial für einen erheblichen Schaden an Reputation und bedarf einer professionellen Begleitung. Um Halbwahrheiten, Gerüchte und Vorverurteilungen zu Lasten der Betroffenen bestmöglich zu vermeiden, ist eine transparente, offene und respektvolle Kommunikation unentbehrlich. Die Grundvoraussetzung dafür bildet ein gutes Verständnis von rechtlichen Zusammenhängen einerseits, sowie für die Funktionsweise der medialen Wirklichkeitskonstruktionen andererseits – ebenso wie für die Interaktion beider Bereiche.

