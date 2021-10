„Vera“ am 8. Oktober um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Außergewöhnliche Menschen und ihre Geschichten bei „Vera“ – am Freitag, dem 8. Oktober 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 mit Kabarettistin Nicole Jäger über die Befreiung aus einer toxischen Beziehung, mit dem „Wiesnschurli“ über dessen 37-jährige Oktoberfest-Erfahrungen und mit Glückspilz Andreas Hagemann, der in seinem Leben u. a. schon ein Auto und einen Traktor gewonnen hat.

Die Gäste von „Vera“ am 8. Oktober:

Kabarettistin Nicole Jäger gibt bei Vera Russwurm einen Einblick in ihr Privatleben: Sehr offen spricht sie über ihre schmerzvollen Jahre in einer Beziehung mit häuslicher Gewalt, in der sie einmal nur knapp dem Tod entkommen ist. Sie erzählt, wie sie jahrelang litt und schwieg – und es trotz allem nicht schaffte zu gehen. Und sie schildert, wie – und warum – ihr letztlich dann doch die Befreiung aus dieser toxischen Beziehung gelang.

Der Bundesinnungsmeister der Bodenleger, Ing. Georg Mayrhofer aus Klosterneuburg bei Wien, alias „Wiesnschurli“, hat ein skurriles Hobby: Statt auf Urlaub in die Karibik fährt er seit 37 Jahren auf Urlaub zum Oktoberfest nach München. Da dieses wegen Corona heuer nicht stattfindet, gibt er „Vera“ die Ehre und erzählt, worin für ihn das Faszinosum dieser 16 teuren Tage liegt. Gemeinsam Lieder abzusingen und unendliche Wein- und Biermengen zu konsumieren, das allein kann’s für den Familienvater nicht sein – ob es mittlerweile an seiner großen Wiesn-Popularität liegt? Immerhin: Seinen Spitznamen „Wiesnschurli“ hat er sich längst schützen lassen …

Der Steirer Andreas Hagemann ist ein echter Glückspilz! Auf der Suche nach Preisausschreiben im Internet hat er schon mehrfach den Hauptgewinn einstreifen können – wie beispielsweise tausend Euro bei einem Fotowettbewerb oder ein funkelnagelneues Auto … zuletzt war es ein gelber Traktor, den er nun auf seinem Hof in 800 Metern Höhe sein Eigen nennen darf. Denn nach dem Aufruf des Radiosenders FM4, Songs einzuschicken, die begründen, weshalb man den Hauptpreis überhaupt will, war sich die Jury einig: Hagemanns Song „I brauch an Traktor“ schlägt einfach alles!

