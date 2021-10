„Bewusst gesund“ über Herzerkrankung und Fahrtüchtigkeit, Kaffeesucht und Blutdruck-Entgleisung

Außerdem am 9. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2: ORF-Sportmoderatorin und „Dancing Star“ Kristina Inhof hält sich mit SuperCycle fit

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 9. Oktober 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Bergauf mit Ablation

„Bewegung ist mein Lebenselixier“ – das sagt ein 42-jähriger Mann, der es wegen seiner Herzschwäche kaum noch die Stiegen hinaufschaffte. Das Vorhofflimmern, das ihm Luft und Leistung raubte, wurde durch Ablation weggebrannt – ein Vorgang wie aus einem Computerspiel. Mit einem hochempfindlichen Sensor wird die energetische Struktur der betroffenen Herzareale sozusagen „kartiert“ und in einer 3D-Animation dargestellt. Anhand dieser herzförmigen Navigationshilfe verödet der Kardiologe / die Kardiologin anschließend mit Stromimpulsen all jene Regionen, die das Vorhofflimmern verursachen. „Bewusst gesund“ hat den begeisterten Bergsteiger und Fitnesstrainer einige Woche nach dem Eingriff getroffen und konnte sich von der neuen Lebensqualität überzeugen. Gestaltung: Christian Kugler.

Herzerkrankung und Fahrtüchtigkeit

Herzrasen, Schwindel oder Ohnmachten – das sind häufige Begleiterscheinungen von Herzerkrankungen. Sie können plötzlich auftreten und die Betroffen außer Gefecht setzen. Besonders gefährlich ist das, wenn man gerade ein Auto steuert. Sechs Prozent aller Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang gehen auf Herz-Kreislauf-Versagen zurück. Welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und nach welchen Eingriffen man das Auto vorübergehend stehen lassen sollte, fasst Kardiologe Dr. Thomas Pezawas in „Bewusst gesund“ zusammen.

Kaffeesucht

Die belebende Wirkung von Kaffee ist schon lange bekannt. Doch wie bei allem ist auch bei Kaffee das richtige Maß entscheidend. Wenn es täglich mindestens zehn Tassen Kaffee wie bei Maximilian Walter sind, kann das zu gesundheitlichen Problemen führen und süchtig machen. Der Sportler litt unter Herzrasen und Schlafstörungen, bis er den Kaffeekonsum radikal eingeschränkt hat. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp: Blutdruck-Entgleisung

Dass ein dauerhaft zu hoher Blutdruck Blutgefäße und das Herz schädigen kann, ist bekannt. Trotzdem wissen nur wenige über ihren Blutdruck Bescheid, denn hoher Blutdruck macht selten Beschwerden. Anders ist das bei einem sprunghaften Blutdruckanstieg, einer sogenannten Blutdruckentgleisung. Über Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

SuperCycle

Der Raum ist dunkel, Neonlicht, laute Musik, die Teilnehmer/innen sitzen am Rad und strampeln Choreografien – so sieht SuperCycle aus, man könnte es auch als „Radln in der Disco“ bezeichnen. Was unterhaltsam klingt, ist ein anstrengendes Workout. Eine regelmäßige SuperCyclerin ist Sportmoderatorin Kristina Inhof. So hält sie sich nicht nur im Alltag fit, sondern trainiert auch für ihre Auftritte bei „Dancing Stars“. Gestaltung: Steffi Zupan.

