Große Namen mit großem Herzen für erfolgreiche Forschung!

Wenn Eva Angyan, Präsidentin des St. Anna Kinderkrebsforschung Unterstützungskomitees, ruft, dann folgen ihre Freunde gerne:

Wien (OTS) - Eva Angyan liegt die Kinderkrebsforschung sehr am Herzen. Als Präsidentin des Mentorenkomitees der St. Anna Kinderkrebsforschung freute sich die frischgebackene Trägerin des „Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst“ sehr, endlich nach langer Zeit wieder eine ausgesuchte Gästeschar aus Wirtschaft und Kultur zum Benefizlunch ins Wiener Grand Hotel laden zu können. Dabei wurde auch ein gemeinsames Unterstützungsprojekt zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung besprochen.

Musikalisch-Literarische Benefizsoirée top besetzt

Für eine Benefizsoirée am 25. November konnte erstmals Schauspieler Max Müller, alias Rosenheim Cop „Michi Mohr“ gewonnen werden. Gemeinsam mit der gefeierten Pianistin Jasminka Stancul am Klavier will er an diesem Abend Unterhaltung der besonderen Art bieten. Unter dem Titel „Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!“ – ein Zitat von Erich Kästner – erwartet das Publikum klassisch-romantische Musikstücke von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert sowie unterhaltsame Texte mit Tiefgang von Erich Kästner, Christine Nöstlinger und Mira Lobe. Im besonderen Ambiente des 20. Stocks des Wiener Ringturms sind alle Gäste im Anschluss auch zu einem kleinen Empfang geladen. Der Kartenverkauf erfolgt über die St. Anna Kinderkrebsforschung und startet mit Mitte Oktober.

„Es ist mein siebtes Jahr als Präsidentin des St. Anna Kinderkrebsforschung Unterstützungskomitees. Es erfüllt mich mit Stolz, was wir bereits gemeinsam für die Kinderkrebsforschung bewegen konnten. Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Vorhaben mit zwei wunderbaren Künstlern“ , erklärt Präsidentin Eva Angyan ihr großartiges Engagement und weiter: „Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, dass die wichtige Arbeit der St. Anna Kinderkrebsforschung weitergeführt wird, damit die Heilungschancen der jungen PatientInnen verbessert undvielleicht einmal allen krebskranken Kindern geholfen werden kann.“

Ein Unterstützungskomitee für die St. Anna Kinderkrebsforschung mit großen Namen:

Dr. Charlotte Rothensteiner, Mag. Maria Polsterer-Kattus, Erste Bank Vorstand Willibald Cernko, Isabella Kapsch, Generaldirektorin Dr. Elisabeth Gürtler, Gewista-CSO Andrea Groh, KR Brigitte Jank, Urania-Direktorin Prof. Mag. Doris Zametzer, Leyrer +Graf GF DI Stefan Graf, WWTF-Präsident Dr. Michael Häupl, Prof. Erwin Ortner, Leiter des renommierten Schoenberg-Chors, Bäckermeister Senator KR Kurt Mann, sowie Prof. Rudolf Bretschneider, Interspot-Chefin Inge Klingohr, Galeristin Dr. Claudia Suppan, Mag. Ulla Konrad, Maestro Franz Welser-Möst und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig freuen sich ebenfalls, die St. Anna Kinderkrebsforschung als Mentorinnen und Mentoren zu begleiten und tatkräftig zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Fr. Andrea Prantl

St. Anna Kinderkrebsforschung

Zimmermannplatz 10, 1090 Wien, Austria

T +43(1)40470-4000

spende @ kinderkrebsforschung.at