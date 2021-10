Filmpatenschaft.at – der exklusive, individuelle Blick hinter die Kulissen heimischer KINO-Filmproduktionen

Die Kampagne des Österreichischen Filminstituts mit den Testimonials Verena Altenberger und Thomas Stipsits für "KINO-Filminteressierte"!

Wien (OTS) - Österreich ist ein kleiner KINO-Filmmarkt. So sind heimische Kinoproduktionen in großem Maße auf Förderungen angewiesen. Das Österreichische Filminstitut (ÖFI) startet daher gemeinsam mit Produktionsfirmen und der Dialogmarketing-Agentur DIRECT MIND-Arts eine neue Kampagne, die sich an alle Kinofilminteressierten wendet. Ziel ist es, die Vielfalt und Qualität des heimischen Kino-Filmschaffens einem möglichst breiten Publikum zu vermitteln und in Folge interessierte Filmpat*innen zu gewinnen, die durch regelmäßige, von der Steuer absetzbare Spenden den österreichischen Filmnachwuchs unterstützen.

„ Mit der Filmpatenschaft.at bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit, exklusive Einblicke in die spannende Welt der Filmproduktion zu erlangen und gleichzeitig den heimischen Filmnachwuchs zu fördern. So helfen Filmpat*innen einerseits dabei, dass auch morgen großes Kino aus Österreich entsteht, und wissen andererseits heute schon, was läuft “, erklärt Mag. Roland Teichmann, Direktor des ÖFI.

Filmpatenschaft.at: das Ticket in die Szene

Filmpat*innen erhalten das goldene Ticket in die Szene. Damit bekommen sie regelmäßig exklusive Einblicke hinter die Kulissen österreichischer Filmproduktionen, sind involviert und informiert – und das in die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche, schon während der Dreharbeiten und somit lange vor dem eigentlichen Filmstart im Kino. So soll auch die Sichtbarkeit der österreichischen Filmlandschaft nachhaltig gestärkt werden. Neben diesen besonderen Einblicken erwarten Pat*innen ein Willkommenspaket und die Chance auf exklusive Veranstaltungen, Premieren-Tickets und vieles mehr.

Zeitgleich mit der Premiere des historischen Thrillers und Antikriegsfilms HINTERLAND von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky startet die Kampagne mit eigens dafür produzierten filmpatenschaft.at-Imagespots, die österreichweit auf ausgewählten Kinoleinwänden zu sehen sein werden. Darin rufen die Testimonials Verena Altenberger und Thomas Stipsits zum Mitmachen auf. Schon bei diesen Spots zeigt sich die ganze Bandbreite der österreichischen Schaffenskunst – beispielsweise durch eigens von Alexander Kukelka komponierte, orchestrale Filmmusik.

„ Österreichische Filme haben viel zur heimischen Kultur beigetragen. Die Filmpatenschaft.at ist ein wesentlicher Beitrag, damit es auch in Zukunft so bleibt. Und ein Beitrag, um die heimische Kinokultur hochzuhalten. Jeder, der mitmacht, hilft “, freut sich Teichmann auf rege Teilnahme.

Mehr dazu ab 7. Oktober auf https://www.filmpatenschaft.at/

