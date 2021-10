Danube International School Vienna: 30 Jahre “Striving for Excellence”

Wien (OTS) - Danube International School Vienna (DISV) ist stolz auf die IB Diplom-SchülerInnen des Jahres 2021, die ohne Ausnahme das IB Diplom bestanden haben. Bei einer Pass-Rate von 100% in 7 der letzten 8 Jahre und einer Durchschnittsleistung von 37 IB Punkten in 2021 feiert DISV im Schuljahr 2021/22 nicht nur das beste akademische Ergebnis in der Geschichte der Schule, sondern auch das 30-jährige Bestehen der privat geführten IB World School.

“Striving for Excellence”, das Streben nach Höchstleistungen, ist das Motto der im Jahr 1992 gegründeten Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht im 2. Wiener Gemeindebezirk. Als Schule erster Wahl für Kinder aus Diplomatenfamilien und der internationalen Wirtschaft wuchs die Schule seit ihrer Gründung mit 9 SchülerInnen im Laufe der Jahre zu einer der renommiertesten internationalen Schulen Wiens mit - zu Spitzenzeiten - über 550 SchülerInnen und 100 MitarbeiterInnen heran.

Mit SchülerInnen aus über 60 Nationen und 47 gesprochenen Sprachen ist die DISV-Schulgemeinschaft außerordentlich divers und international. Das Bildungsangebot, bestehend aus den Programmen des International Baccalaureate (IB) für alle Altersstufen (IB Primary Years, IB Middle Years & IB Diploma Programme), entspricht den hohen Anforderungen der internationalen Gemeinschaft in Wien an eine qualitativ hochwertige und weltweit anerkannte Ausbildung, die den AbsolventInnen Zugang zu führenden Universitäten auf der ganzen Welt ermöglicht, wie Oxford, Cambridge, Berkeley, University of Toronto, McGill, UCLA, und Columbia.

Gemäß dem Leitbild der Schule wird das große Jubiläum im Schuljahr 2021/22 gefeiert unter dem Motto ‘Striving for EXCELLENCE, by ENGAGING minds, EXCITING learners, acting ETHICALLY and showing EMPATHY’.

DISV steht allen SchülerInnen in der Altersgruppe von 3 bis 18 Jahren offen. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Interessierte Eltern sind eingeladen jederzeit einen Termin zur Besichtigung der Schule zu vereinbaren.

Rückfragen & Kontakt:

Danube International School Vienna

Josef Gall-Gasse 2, 1020 Vienna, Austria

www.danubeschool.com, registrar @ danubeschool.com

Tel: +43 1 720 3110-22